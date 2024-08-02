Сенатора задержали за подготовку убийства: что известно о деле Савельева

Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело

02 августа 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства своего партнера Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Против сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни. Подробнее о деле Савельева — в материале URA.RU. Лишение неприкосновенности Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Связано это с установлением причастности политика в организации убийства. Позже с Савельева сняли статус неприкосновенности. Задержание на выходе с заседания Савельев был задержан на выходе из зала заседания Совета Федерации. Сотрудники прокуратуры задержали сенатора из-за подозрений в причастности к организации убийства. Обвинение в организации убийства По данным следствия, он нанял бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера. Преступление он готов был оплатить, сумма сделки составила 100 тысяч долларов. Причиной для убийства послужила растрата партнером денег, которые принадлежат управляемому Савельевым обществу. План сенатора сорвали: потенциальный исполнитель «заказа» обратился в ФСБ. Возбуждение уголовного дела В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что в августе 2023 года Савельев поручил знакомому организовать убийство партнера. Об этом стало известно правоохранительным органам. Они инсценировали убийство, после которого сенатор передал соучастнику вознаграждение. Сам Дмитрий Савельев утверждает, что факты против него сфабрикованы Фото: council.gov.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Он обвиняется в найме бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера из-за личной неприязни. Подробнее о деле Савельева — в материале URA.RU. Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности. Связано это с установлением причастности политика в организации убийства. Позже с Савельева сняли статус неприкосновенности. Савельев был задержан на выходе из зала заседания Совета Федерации. Сотрудники прокуратуры задержали сенатора из-за подозрений в причастности к организации убийства. По данным следствия, он нанял бывшего сотрудника ФСИН для совершения убийства своего партнера. Преступление он готов был оплатить, сумма сделки составила 100 тысяч долларов. Причиной для убийства послужила растрата партнером денег, которые принадлежат управляемому Савельевым обществу. План сенатора сорвали: потенциальный исполнитель «заказа» обратился в ФСБ. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что в августе 2023 года Савельев поручил знакомому организовать убийство партнера. Об этом стало известно правоохранительным органам. Они инсценировали убийство, после которого сенатор передал соучастнику вознаграждение.