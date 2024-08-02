ТАСС: арестован экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии

02 августа 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Полковник Дмитрий Пешков арестован за дело о посягательстве на пайки для нужд СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован. Об этом сообщили правоохранительные органы. Мужчина подозревается в хищении при поставках на СВО продовольственных пайков. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович», — заявили в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что сейчас Пешков находится в СИЗО-11. Вину экс-замкомандира не признает. Ранее по делу о хищении был арестован глава компании «Военторг» Владимир Павлов. По решению суда, он будет заключен под стражу до 30 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован. Об этом сообщили правоохранительные органы. Мужчина подозревается в хищении при поставках на СВО продовольственных пайков. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович», — заявили в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что сейчас Пешков находится в СИЗО-11. Вину экс-замкомандира не признает. Ранее по делу о хищении был арестован глава компании «Военторг» Владимир Павлов. По решению суда, он будет заключен под стражу до 30 сентября.