Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован. Об этом сообщили правоохранительные органы. Мужчина подозревается в хищении при поставках на СВО продовольственных пайков.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович», — заявили в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что сейчас Пешков находится в СИЗО-11. Вину экс-замкомандира не признает.
Ранее по делу о хищении был арестован глава компании «Военторг» Владимир Павлов. По решению суда, он будет заключен под стражу до 30 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.