ТАСС: арестован экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии

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Полковник Дмитрий Пешков арестован за дело о посягательстве на пайки для нужд СВО Фото:

Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован. Об этом сообщили правоохранительные органы. Мужчина подозревается в хищении при поставках на СВО продовольственных пайков.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович», — заявили в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что сейчас Пешков находится в СИЗО-11. Вину экс-замкомандира не признает.

Ранее по делу о хищении был арестован глава компании «Военторг» Владимир Павлов. По решению суда, он будет заключен под стражу до 30 сентября.

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Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован. Об этом сообщили правоохранительные органы. Мужчина подозревается в хищении при поставках на СВО продовольственных пайков. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович», — заявили в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что сейчас Пешков находится в СИЗО-11. Вину экс-замкомандира не признает. Ранее по делу о хищении был арестован глава компании «Военторг» Владимир Павлов. По решению суда, он будет заключен под стражу до 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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