Подполье: ВС РФ сорвали переброску войск и техники под Черниговом

02 августа 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по релейному шкафу в Черниговской области, заявил координатор подполья Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пророссийское сопротивление сорвало переброску украинских войск и техники в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег. По его словам, ВС РФ нанесли удар по релейному шкафу (используется для контроля и управления движением поездов на определенных участках железнодорожной линии — прим. URA.RU) на железной дороге, уничтожив его. «Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сообщил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор подполья также отметил, что уничтожение устройства задержало переброску техники и подразделений украинских военных. По его мнению, это дало ВС РФ больше времени для подготовки к прибытию подразделений противника на позиции. Ранее сообщалось военные ударили по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области. В общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пророссийское сопротивление сорвало переброску украинских войск и техники в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег. По его словам, ВС РФ нанесли удар по релейному шкафу (используется для контроля и управления движением поездов на определенных участках железнодорожной линии — прим. URA.RU) на железной дороге, уничтожив его. «Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сообщил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор подполья также отметил, что уничтожение устройства задержало переброску техники и подразделений украинских военных. По его мнению, это дало ВС РФ больше времени для подготовки к прибытию подразделений противника на позиции. Ранее сообщалось военные ударили по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области. В общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru.