Подполье: ВС РФ сорвали переброску войск и техники под Черниговом

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, ржд, жд переезд, ржд, релейные шкафы
ВС РФ ударили по релейному шкафу в Черниговской области, заявил координатор подполья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пророссийское сопротивление сорвало переброску украинских войск и техники в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег. По его словам, ВС РФ нанесли удар по релейному шкафу (используется для контроля и управления движением поездов на определенных участках железнодорожной линии — прим. URA.RU) на железной дороге, уничтожив его.

«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сообщил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

Координатор подполья также отметил, что уничтожение устройства задержало переброску техники и подразделений украинских военных. По его мнению, это дало ВС РФ больше времени для подготовки к прибытию подразделений противника на позиции.

Ранее сообщалось военные ударили по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области. В общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru.

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Пророссийское сопротивление сорвало переброску украинских войск и техники в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег. По его словам, ВС РФ нанесли удар по релейному шкафу (используется для контроля и управления движением поездов на определенных участках железнодорожной линии — прим. URA.RU) на железной дороге, уничтожив его. «Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сообщил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Координатор подполья также отметил, что уничтожение устройства задержало переброску техники и подразделений украинских военных. По его мнению, это дало ВС РФ больше времени для подготовки к прибытию подразделений противника на позиции. Ранее сообщалось военные ударили по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области. В общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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