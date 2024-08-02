Подполье: ВС РФ сорвали переброску войск и техники под Черниговом

Пророссийское сопротивление сорвало переброску украинских войск и техники в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег. По его словам, ВС РФ нанесли удар по релейному шкафу (используется для контроля и управления движением поездов на определенных участках железнодорожной линии — прим. URA.RU) на железной дороге, уничтожив его.
«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сообщил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Координатор подполья также отметил, что уничтожение устройства задержало переброску техники и подразделений украинских военных. По его мнению, это дало ВС РФ больше времени для подготовки к прибытию подразделений противника на позиции.
Ранее сообщалось военные ударили по пункту дислокации украинских военных в Нежине Черниговской области. В общежитии, попавшем под удар, находились артиллеристы Киева, ранения получили до 10 наемников, передает 360.ru.
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