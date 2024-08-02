Возле рухнувшего пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал в память о погибших, число которых, по последним данным МЧС России, составило 7 человек. Люди приносят к памятнику цветы и мягкие игрушки, некоторые молятся, передает корреспондент URA.RU.
«Люди выражают свои соболезнования, принося цветы и мягкие игрушки, которые они размещают на камне, служащем ограждением зоны оперативных работ. Разбор завалов на месте продолжается, а удаление мусора осуществляется с использованием самосвалов», — отметил журналист агентства.
Трагедия, произошедшая в Нижнем Тагиле с обрушением многоквартирного дома, случилась в дневное время 1 августа и, согласно предварительным данным, была спровоцирована взрывом газа. Ответственные за безопасность службы заявили, что осуществляли инспекцию здания в конце июня. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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