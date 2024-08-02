Происшествия В Нижнем Тагиле создали стихийный мемориал в память о погибших под завалами. Фото, видео 02 августа 2024 в 20:37 Размер текста - 17 + Трагедия произошла 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Возле рухнувшего пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал в память о погибших, число которых, по последним данным МЧС России, составило 7 человек. Люди приносят к памятнику цветы и мягкие игрушки, некоторые молятся, передает корреспондент URA.RU. «Люди выражают свои соболезнования, принося цветы и мягкие игрушки, которые они размещают на камне, служащем ограждением зоны оперативных работ. Разбор завалов на месте продолжается, а удаление мусора осуществляется с использованием самосвалов», — отметил журналист агентства. Трагедия, произошедшая в Нижнем Тагиле с обрушением многоквартирного дома, случилась в дневное время 1 августа и, согласно предварительным данным, была спровоцирована взрывом газа. Ответственные за безопасность службы заявили, что осуществляли инспекцию здания в конце июня. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Возле рухнувшего пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал в память о погибших, число которых, по последним данным МЧС России, составило 7 человек. Люди приносят к памятнику цветы и мягкие игрушки, некоторые молятся, передает корреспондент URA.RU. «Люди выражают свои соболезнования, принося цветы и мягкие игрушки, которые они размещают на камне, служащем ограждением зоны оперативных работ. Разбор завалов на месте продолжается, а удаление мусора осуществляется с использованием самосвалов», — отметил журналист агентства. Трагедия, произошедшая в Нижнем Тагиле с обрушением многоквартирного дома, случилась в дневное время 1 августа и, согласно предварительным данным, была спровоцирована взрывом газа. Ответственные за безопасность службы заявили, что осуществляли инспекцию здания в конце июня. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям