В Нижнем Тагиле создали стихийный мемориал в память о погибших под завалами. Фото, видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Трагедия произошла 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Возле рухнувшего пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал в память о погибших, число которых, по последним данным МЧС России, составило 7 человек. Люди приносят к памятнику цветы и мягкие игрушки, некоторые молятся, передает корреспондент URA.RU.

«Люди выражают свои соболезнования, принося цветы и мягкие игрушки, которые они размещают на камне, служащем ограждением зоны оперативных работ. Разбор завалов на месте продолжается, а удаление мусора осуществляется с использованием самосвалов», — отметил журналист агентства.

Трагедия, произошедшая в Нижнем Тагиле с обрушением многоквартирного дома, случилась в дневное время 1 августа и, согласно предварительным данным, была спровоцирована взрывом газа. Ответственные за безопасность службы заявили, что осуществляли инспекцию здания в конце июня. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Возле рухнувшего пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал в память о погибших, число которых, по последним данным МЧС России, составило 7 человек. Люди приносят к памятнику цветы и мягкие игрушки, некоторые молятся, передает корреспондент URA.RU. «Люди выражают свои соболезнования, принося цветы и мягкие игрушки, которые они размещают на камне, служащем ограждением зоны оперативных работ. Разбор завалов на месте продолжается, а удаление мусора осуществляется с использованием самосвалов», — отметил журналист агентства. Трагедия, произошедшая в Нижнем Тагиле с обрушением многоквартирного дома, случилась в дневное время 1 августа и, согласно предварительным данным, была спровоцирована взрывом газа. Ответственные за безопасность службы заявили, что осуществляли инспекцию здания в конце июня. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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