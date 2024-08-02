Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал на Олимпийских играх

Андреева и Шнайдер поборются за золото 4 августа
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира. Они смогли обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. Об этом пишут СМИ.
«Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде», — сообщает издание Tennis в X. Отмечается, что таким образом Шнайдер и Андреева гарантировали первую медаль для российских спортсменов.
Финал состоится 4 августа. Россиянки выступят против итальянок.
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