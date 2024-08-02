Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал на Олимпийских играх

02 августа 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Андреева и Шнайдер поборются за золото 4 августа Фото: Александр Щербак/ТАСС новость из сюжета Олимпиада-2024 Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира. Они смогли обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. Об этом пишут СМИ. «Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде», — сообщает издание Tennis в X. Отмечается, что таким образом Шнайдер и Андреева гарантировали первую медаль для российских спортсменов. Финал состоится 4 августа. Россиянки выступят против итальянок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира. Они смогли обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. Об этом пишут СМИ. «Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде», — сообщает издание Tennis в X. Отмечается, что таким образом Шнайдер и Андреева гарантировали первую медаль для российских спортсменов. Финал состоится 4 августа. Россиянки выступят против итальянок.