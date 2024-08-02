Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал на Олимпийских играх

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Андреева и Шнайдер поборются за золото 4 августа Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира. Они смогли обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. Об этом пишут СМИ.

«Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде», — сообщает издание Tennis в X. Отмечается, что таким образом Шнайдер и Андреева гарантировали первую медаль для российских спортсменов.

Финал состоится 4 августа. Россиянки выступят против итальянок.

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Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира. Они смогли обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. Об этом пишут СМИ. «Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде», — сообщает издание Tennis в X. Отмечается, что таким образом Шнайдер и Андреева гарантировали первую медаль для российских спортсменов. Финал состоится 4 августа. Россиянки выступят против итальянок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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