Mash: Россия остановила поставки из Европы из-за чумы свиней

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Открытие ресторана "Итальянцы". Екатеринбург, торт, пирожное, десерт
Многие десерты делаются из свиного желатина, поставляемого в Россию из Европы Фото:

Россия остановила поставки сырья из Европы для различных сладостей. Причиной послужила африканская чума свиней.

«Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других вкусняшек. <…> причина — африканская чума свиней», — пишет telegram-канал Mash. Многие сладости делаются из свиного желатина, но из-за распространения в Европе чумы Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз этого сырья для десертов.

По данным ВОЗ, за 2024 год в Европе зарегистрировали почти три тысячи случаев заражения африканкой чумой свиней. При этом за июль на территории восьми стран континента 218 человек заразились этой опасной болезнью.

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Россия остановила поставки сырья из Европы для различных сладостей. Причиной послужила африканская чума свиней. «Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других вкусняшек. <…> причина — африканская чума свиней», — пишет telegram-канал Mash. Многие сладости делаются из свиного желатина, но из-за распространения в Европе чумы Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз этого сырья для десертов. По данным ВОЗ, за 2024 год в Европе зарегистрировали почти три тысячи случаев заражения африканкой чумой свиней. При этом за июль на территории восьми стран континента 218 человек заразились этой опасной болезнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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