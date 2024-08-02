Mash: Россия остановила поставки из Европы из-за чумы свиней

Россия остановила поставки сырья из Европы для различных сладостей. Причиной послужила африканская чума свиней.
«Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других вкусняшек. <…> причина — африканская чума свиней», — пишет telegram-канал Mash. Многие сладости делаются из свиного желатина, но из-за распространения в Европе чумы Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз этого сырья для десертов.
По данным ВОЗ, за 2024 год в Европе зарегистрировали почти три тысячи случаев заражения африканкой чумой свиней. При этом за июль на территории восьми стран континента 218 человек заразились этой опасной болезнью.
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