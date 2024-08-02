Mash: Россия остановила поставки из Европы из-за чумы свиней

02 августа 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Многие десерты делаются из свиного желатина, поставляемого в Россию из Европы Фото: Размик Закарян © URA.RU Россия остановила поставки сырья из Европы для различных сладостей. Причиной послужила африканская чума свиней. «Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других вкусняшек. <…> причина — африканская чума свиней», — пишет telegram-канал Mash. Многие сладости делаются из свиного желатина, но из-за распространения в Европе чумы Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз этого сырья для десертов. По данным ВОЗ, за 2024 год в Европе зарегистрировали почти три тысячи случаев заражения африканкой чумой свиней. При этом за июль на территории восьми стран континента 218 человек заразились этой опасной болезнью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия остановила поставки сырья из Европы для различных сладостей. Причиной послужила африканская чума свиней. «Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других вкусняшек. <…> причина — африканская чума свиней», — пишет telegram-канал Mash. Многие сладости делаются из свиного желатина, но из-за распространения в Европе чумы Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз этого сырья для десертов. По данным ВОЗ, за 2024 год в Европе зарегистрировали почти три тысячи случаев заражения африканкой чумой свиней. При этом за июль на территории восьми стран континента 218 человек заразились этой опасной болезнью.