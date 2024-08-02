02 августа 2024

Во второй день под завалами в Нижнем Тагиле не нашли живых людей: фоторепортаж

Во второй день под завалами в Нижнем Тагиле не нашли живых людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Месть ЧП опустело, спасатели покидают завалы
Месть ЧП опустело, спасатели покидают завалы Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле количество жертв обрушения дома выросло до восьми — такие последние данные озвучили в МЧС. Как минимум половина из них — дети. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что поисковая операция завершена, однако официально об этом никто не объявил. Мы собрали для вас самые эмоциональные кадры второго дня, который принес лишь разочарование и боль: 2 августа на поверхность удалось поднять лишь погибших и ни одного живого человека. В субботу, 3 числа, в городе объявлен траур.

Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Происшествие в Нижнем Тагиле потрясло всю Свердловскую область
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
У дома обрушились два подъезда
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Под завалами оказались люди
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Им на помощь собрались сотни спасателей
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Родные людей, погребенных под завалами, дежурили рядом
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
С ними был губернатор Евгений Куйвашев
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
На месте разбили палатки, где можно было укрыться от дождя
Фото:

Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
На место стянули десятки единиц техники
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
На место стянули десятки единиц техники
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Люди с замиранием сердца ждали — найдут пропавших без вести живыми или нет?
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Но чуда не случилось: на второй день нашли только погибших
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Причину несчастья только предстоит выяснить
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Основная версия — взрыв бытового газа
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Многие переживают трагедию как свою собственную
Фото:
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
3 августа объявлен в Нижнем Тагиле днем траура
Фото:
Еще два дня назад в этом доме кипела жизнь
Еще два дня назад в этом доме кипела жизнь
Фото:
Теперь тут нет ни души
Теперь тут нет ни души
Фото:
Место ЧП напоминает жуткий кадр из фильма ужасов
Место ЧП напоминает жуткий кадр из фильма ужасов
Фото:

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В Нижнем Тагиле количество жертв обрушения дома выросло до восьми — такие последние данные озвучили в МЧС. Как минимум половина из них — дети. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что поисковая операция завершена, однако официально об этом никто не объявил. Мы собрали для вас самые эмоциональные кадры второго дня, который принес лишь разочарование и боль: 2 августа на поверхность удалось поднять лишь погибших и ни одного живого человека. В субботу, 3 числа, в городе объявлен траур.
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