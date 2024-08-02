Во второй день под завалами в Нижнем Тагиле не нашли живых людей: фоторепортаж

Во второй день под завалами в Нижнем Тагиле не нашли живых людей

03 августа 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Месть ЧП опустело, спасатели покидают завалы Фото: URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле количество жертв обрушения дома выросло до восьми — такие последние данные озвучили в МЧС. Как минимум половина из них — дети. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что поисковая операция завершена, однако официально об этом никто не объявил. Мы собрали для вас самые эмоциональные кадры второго дня, который принес лишь разочарование и боль: 2 августа на поверхность удалось поднять лишь погибших и ни одного живого человека. В субботу, 3 числа, в городе объявлен траур. Происшествие в Нижнем Тагиле потрясло всю Свердловскую область Фото: Илья Московец © URA.RU У дома обрушились два подъезда Фото: Илья Московец © URA.RU Под завалами оказались люди Фото: Илья Московец © URA.RU Им на помощь собрались сотни спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU Родные людей, погребенных под завалами, дежурили рядом Фото: Илья Московец © URA.RU С ними был губернатор Евгений Куйвашев Фото: Илья Московец © URA.RU На месте разбили палатки, где можно было укрыться от дождя Фото: Илья Московец © URA.RU На место стянули десятки единиц техники Фото: Илья Московец © URA.RU На место стянули десятки единиц техники Фото: Илья Московец © URA.RU Люди с замиранием сердца ждали — найдут пропавших без вести живыми или нет? Фото: Илья Московец © URA.RU Но чуда не случилось: на второй день нашли только погибших Фото: Илья Московец © URA.RU Причину несчастья только предстоит выяснить Фото: Илья Московец © URA.RU Основная версия — взрыв бытового газа Фото: Илья Московец © URA.RU Многие переживают трагедию как свою собственную Фото: Илья Московец © URA.RU 3 августа объявлен в Нижнем Тагиле днем траура Фото: Илья Московец © URA.RU Еще два дня назад в этом доме кипела жизнь Фото: URA.RU Теперь тут нет ни души Фото: URA.RU Место ЧП напоминает жуткий кадр из фильма ужасов Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле количество жертв обрушения дома выросло до восьми — такие последние данные озвучили в МЧС. Как минимум половина из них — дети. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что поисковая операция завершена, однако официально об этом никто не объявил. Мы собрали для вас самые эмоциональные кадры второго дня, который принес лишь разочарование и боль: 2 августа на поверхность удалось поднять лишь погибших и ни одного живого человека. В субботу, 3 числа, в городе объявлен траур.