Во второй день под завалами в Нижнем Тагиле не нашли живых людей: фоторепортаж

Месть ЧП опустело, спасатели покидают завалы
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
В Нижнем Тагиле количество жертв обрушения дома выросло до восьми — такие последние данные озвучили в МЧС. Как минимум половина из них — дети. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что поисковая операция завершена, однако официально об этом никто не объявил. Мы собрали для вас самые эмоциональные кадры второго дня, который принес лишь разочарование и боль: 2 августа на поверхность удалось поднять лишь погибших и ни одного живого человека. В субботу, 3 числа, в городе объявлен траур.
Происшествие в Нижнем Тагиле потрясло всю Свердловскую область
У дома обрушились два подъезда
Под завалами оказались люди
Им на помощь собрались сотни спасателей
Родные людей, погребенных под завалами, дежурили рядом
С ними был губернатор Евгений Куйвашев
На месте разбили палатки, где можно было укрыться от дождя
На место стянули десятки единиц техники
На место стянули десятки единиц техники
Люди с замиранием сердца ждали — найдут пропавших без вести живыми или нет?
Но чуда не случилось: на второй день нашли только погибших
Причину несчастья только предстоит выяснить
Основная версия — взрыв бытового газа
Многие переживают трагедию как свою собственную
3 августа объявлен в Нижнем Тагиле днем траура
Еще два дня назад в этом доме кипела жизнь
Теперь тут нет ни души
Место ЧП напоминает жуткий кадр из фильма ужасов
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