Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти

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новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, число погибших, таким образом, увеличилось до десяти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — говорится в заявлении ведомства. Ранее было известно о восьми жертвах.
ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал газовый хлопок. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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