Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
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новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, число погибших, таким образом, увеличилось до десяти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — говорится в заявлении ведомства. Ранее было известно о восьми жертвах.

ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал газовый хлопок. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, число погибших, таким образом, увеличилось до десяти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — говорится в заявлении ведомства. Ранее было известно о восьми жертвах. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал газовый хлопок. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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