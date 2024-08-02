Происшествия Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти 02 августа 2024 в 23:20 Размер текста - 17 + Поисковая операция шла почти сутки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, число погибших, таким образом, увеличилось до десяти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — говорится в заявлении ведомства. Ранее было известно о восьми жертвах. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал газовый хлопок. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Фото: Александр Галкаев © URA.RU Фото: Александр Галкаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, число погибших, таким образом, увеличилось до десяти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», — говорится в заявлении ведомства. Ранее было известно о восьми жертвах. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал газовый хлопок. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям