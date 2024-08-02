Спасательная операция на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Из-под завалов достали два десятка человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Спасательная операция на месте обрушения дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле завершена. Она продлилась более суток.

Об окончании операции корреспондент URA.RU услышал, находясь рядом с людьми в штатском, координирующими действия оперативных служб. Начальству докладывал некто Панович.

По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал взрыв газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасательная операция на месте обрушения дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле завершена. Она продлилась более суток. Об окончании операции корреспондент URA.RU услышал, находясь рядом с людьми в штатском, координирующими действия оперативных служб. Начальству докладывал некто Панович. По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал взрыв газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...