Из-под завалов достали два десятка человек
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Спасательная операция на месте обрушения дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле завершена. Она продлилась более суток.
Об окончании операции корреспондент URA.RU услышал, находясь рядом с людьми в штатском, координирующими действия оперативных служб. Начальству докладывал некто Панович.
По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал взрыв газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.
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