Происшествия Спасательная операция на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершена. Фото 02 августа 2024 в 23:36 Размер текста - 17 + Из-под завалов достали два десятка человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Спасательная операция на месте обрушения дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле завершена. Она продлилась более суток. Об окончании операции корреспондент URA.RU услышал, находясь рядом с людьми в штатском, координирующими действия оперативных служб. Начальству докладывал некто Панович. По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал взрыв газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасательная операция на месте обрушения дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле завершена. Она продлилась более суток. Об окончании операции корреспондент URA.RU услышал, находясь рядом с людьми в штатском, координирующими действия оперативных служб. Начальству докладывал некто Панович. По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. ЧП произошло в полдень 1 августа. Обрушению двух подъездов предшествовал взрыв газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям