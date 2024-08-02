02 августа 2024

Сенатора Савельева арестовали на два месяца

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Избрание меры пресечения Алексеенко Алексею в суде Центрального района. Челябинск, конвой, клетка, арест, тюрьма, подсудимый, полиция, суд, мера пресечения, алексеенко алексей
Савельев пробудет в СИЗО до 2 октября Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатору Дмитрию Савельеву избрали меру пресечения. Суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в telegam-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — говорится в telegam-канале. В СИЗО он пробудет до 2 октября.

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Сенатору Дмитрию Савельеву избрали меру пресечения. Суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в telegam-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — говорится в telegam-канале. В СИЗО он пробудет до 2 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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