Сенатора Савельева арестовали на два месяца

02 августа 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Савельев пробудет в СИЗО до 2 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатору Дмитрию Савельеву избрали меру пресечения. Суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в telegam-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — говорится в telegam-канале. В СИЗО он пробудет до 2 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатору Дмитрию Савельеву избрали меру пресечения. Суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в telegam-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — говорится в telegam-канале. В СИЗО он пробудет до 2 октября.