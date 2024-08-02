Сенатора Савельева арестовали на два месяца

Савельев пробудет в СИЗО до 2 октября
новость из сюжетаСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда
Сенатору Дмитрию Савельеву избрали меру пресечения. Суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в telegam-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — говорится в telegam-канале. В СИЗО он пробудет до 2 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.