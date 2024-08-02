02 августа 2024

Более 30 человек погибли после подрыв террориста в Сомали

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Взрыв произошел на пляже Фото:

На пляже Лидо в Могадишо, столице Сомали, произошел теракт, совершенный смертником. В результате атаки погибли десятки людей. Эту информацию сообщает местное интернет-издание портал Baidoa Online в соцсети Х.

«На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел,» — указывается в сообщении издания. Помимо взрыва, в районе происшествия также слышны звуки выстрелов, что может свидетельствовать о продолжающихся столкновениях или операциях безопасности после подрыва.

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На пляже Лидо в Могадишо, столице Сомали, произошел теракт, совершенный смертником. В результате атаки погибли десятки людей. Эту информацию сообщает местное интернет-издание портал Baidoa Online в соцсети Х. «На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел,» — указывается в сообщении издания. Помимо взрыва, в районе происшествия также слышны звуки выстрелов, что может свидетельствовать о продолжающихся столкновениях или операциях безопасности после подрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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