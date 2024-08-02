Более 30 человек погибли после подрыв террориста в Сомали

Взрыв произошел на пляже
На пляже Лидо в Могадишо, столице Сомали, произошел теракт, совершенный смертником. В результате атаки погибли десятки людей. Эту информацию сообщает местное интернет-издание портал Baidoa Online в соцсети Х.
«На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел,» — указывается в сообщении издания. Помимо взрыва, в районе происшествия также слышны звуки выстрелов, что может свидетельствовать о продолжающихся столкновениях или операциях безопасности после подрыва.
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