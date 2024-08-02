Mash: дроны-камикадзе ВСУ ударили по аэродрому Ростовской области

03 августа 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Местные жители также сообщили о звуках взрывов в Миллерово Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром Морозовска Ростовской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск. Предварительно, беспилотники ударили по аэродрому», — пишет Mash. Уточняется, что местные жители сообщили о звуках взрывов в Миллерово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром Морозовска Ростовской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск. Предварительно, беспилотники ударили по аэродрому», — пишет Mash. Уточняется, что местные жители сообщили о звуках взрывов в Миллерово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.