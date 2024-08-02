Mash: дроны-камикадзе ВСУ ударили по аэродрому Ростовской области

Местные жители также сообщили о звуках взрывов в Миллерово
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром Морозовска Ростовской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск. Предварительно, беспилотники ударили по аэродрому», — пишет Mash. Уточняется, что местные жители сообщили о звуках взрывов в Миллерово.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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