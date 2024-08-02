02 августа 2024

Mash: дроны-камикадзе ВСУ ударили по аэродрому Ростовской области

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Местные жители также сообщили о звуках взрывов в Миллерово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром Морозовска Ростовской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск. Предварительно, беспилотники ударили по аэродрому», — пишет Mash. Уточняется, что местные жители сообщили о звуках взрывов в Миллерово.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали аэродром Морозовска Ростовской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Морозовск. Предварительно, беспилотники ударили по аэродрому», — пишет Mash. Уточняется, что местные жители сообщили о звуках взрывов в Миллерово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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