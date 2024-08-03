ВСУ атаковали регионы России 75 беспилотниками. Видео

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Большинство атак БПЛА пришлось на Ростовскую и Орловскую области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь над регионами России сбиты 75 беспилотников. Большинство БПЛА сбиты над Ростовской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили вы ведомстве. Над Ростовской областью сбиты 36 беспилотников, 17 — над Орловской. Еще восемь сбили над Курской, девять — над Белгородской, два БПЛА — над Рязанской. По одному беспилотнику сбито над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

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За ночь над регионами России сбиты 75 беспилотников. Большинство БПЛА сбиты над Ростовской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили вы ведомстве. Над Ростовской областью сбиты 36 беспилотников, 17 — над Орловской. Еще восемь сбили над Курской, девять — над Белгородской, два БПЛА — над Рязанской. По одному беспилотнику сбито над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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