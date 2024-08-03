За ночь над регионами России сбиты 75 беспилотников. Большинство БПЛА сбиты над Ростовской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили вы ведомстве. Над Ростовской областью сбиты 36 беспилотников, 17 — над Орловской. Еще восемь сбили над Курской, девять — над Белгородской, два БПЛА — над Рязанской. По одному беспилотнику сбито над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
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