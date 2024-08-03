ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА на регионы России: карта СВО 3 августа

Минобороны: Украина атаковала российские регионы 75 беспилотниками

03 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

ВСУ в ночь на 3 августа запустили более 70 дронов в сторону российских регионов Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина за ночь атаковала ряд российских регионов, включая Ростовскую, Курскую, Орловскую и другие регионы. Всего Киев задействовал более 75 дронов. В результате были повреждены несколько складских помещений и один жилой дом. О пострадавших среди мирного населения не сообщалось. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Россия атакована десятками беспилотников За ночь над регионами России средствами ПВО были сбиты 75 беспилотников. Большинство БПЛА были поражены над Ростовской и Орловской областями. Также атакам были подвержены Курская, Белгородская и Брянская территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Причем только над Ростовской областью были поражены 36 украинских беспилотников. О пострадавших среди населения не сообщалось. Тем не менее отмечалось, что несколько дронов повредили жилой дом в микрорайоне Болховский Орловской области. Обозначения на карте Карта URA.RU Успехи ВС РФ в зоне СВО Ответная атака беспилотниками по ВСУ Этой ночью солдаты ВС РФ также атаковали ряд украинских территорий при помощи беспилотников. В частности, были повреждены объекты противника в Киевской, Винницкой, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской областях. Об этом сообщают российские военкоры. Харьковское направление Продолжаются бои в районе Волчанска. Сообщалось об отражении нескольких атак противника в восточной части города. Украинские силы также несут потери в районе Старицы, отмечают военкоры. Северское направление На этом фронтовом участке российские военные вошли на окраину Переездного. Данный населенный пункт находится севернее Раздоловки, где долгое время также проходили бои, пока село не было освобождено на днях. Покровское направление Российские солдаты продолжают наступать на данном направлении. Основные силы продвигаются северо-восточнее Желанного, а также в Ивановке. В Желанном бойцы РФ смогли захватить американский БМП Bradley, отмечают военкоры «Русской весны». Идут бои в районе Очеретино. Артемовское направление В районе Торецка для ВСУ складывается сложная ситуация, продолжают информировать военкоры. Тем не менее украинские боевики продолжают обороняться. Запорожское направление В районе Работино российские военные уничтожили два украинских опорных пункта. Военкоры отмечают, что ВСУ в данном районе пытаются противостоять ВС РФ при помощи беспилотников «Баба Яга», а также минных заграждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина за ночь атаковала ряд российских регионов, включая Ростовскую, Курскую, Орловскую и другие регионы. Всего Киев задействовал более 75 дронов. В результате были повреждены несколько складских помещений и один жилой дом. О пострадавших среди мирного населения не сообщалось. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. За ночь над регионами России средствами ПВО были сбиты 75 беспилотников. Большинство БПЛА были поражены над Ростовской и Орловской областями. Также атакам были подвержены Курская, Белгородская и Брянская территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Причем только над Ростовской областью были поражены 36 украинских беспилотников. О пострадавших среди населения не сообщалось. Тем не менее отмечалось, что несколько дронов повредили жилой дом в микрорайоне Болховский Орловской области. Этой ночью солдаты ВС РФ также атаковали ряд украинских территорий при помощи беспилотников. В частности, были повреждены объекты противника в Киевской, Винницкой, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской областях. Об этом сообщают российские военкоры. Продолжаются бои в районе Волчанска. Сообщалось об отражении нескольких атак противника в восточной части города. Украинские силы также несут потери в районе Старицы, отмечают военкоры. На этом фронтовом участке российские военные вошли на окраину Переездного. Данный населенный пункт находится севернее Раздоловки, где долгое время также проходили бои, пока село не было освобождено на днях. Российские солдаты продолжают наступать на данном направлении. Основные силы продвигаются северо-восточнее Желанного, а также в Ивановке. В Желанном бойцы РФ смогли захватить американский БМП Bradley, отмечают военкоры «Русской весны». Идут бои в районе Очеретино. В районе Торецка для ВСУ складывается сложная ситуация, продолжают информировать военкоры. Тем не менее украинские боевики продолжают обороняться. В районе Работино российские военные уничтожили два украинских опорных пункта. Военкоры отмечают, что ВСУ в данном районе пытаются противостоять ВС РФ при помощи беспилотников «Баба Яга», а также минных заграждений.