Мобилизованных на Украине оставили без подходящей обуви

Подпольщик Лебедев: у мобилизованных на Украине нет подходящей обуви
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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
Мобилизованный украинец заявил, что им выдали неподходящую обувь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованных на Украине оставили без подходящей обуви. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Мобилизованный украинец из Харькова рассказал пророссийским подпольщикам, что для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви», — сказал Лебедев «РИА Новости». По его словам, в распределительном центре также попали около десятка ВИЧ-инфицированных мобилизованных.

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Мобилизованных на Украине оставили без подходящей обуви. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Мобилизованный украинец из Харькова рассказал пророссийским подпольщикам, что для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви», — сказал Лебедев «РИА Новости». По его словам, в распределительном центре также попали около десятка ВИЧ-инфицированных мобилизованных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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