Мобилизованный украинец заявил, что им выдали неподходящую обувь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мобилизованных на Украине оставили без подходящей обуви. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Мобилизованный украинец из Харькова рассказал пророссийским подпольщикам, что для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви», — сказал Лебедев «РИА Новости». По его словам, в распределительном центре также попали около десятка ВИЧ-инфицированных мобилизованных.
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