Челябинка устроила в квартире наркопритон

Полицейские в Челябинске ликвидировали наркопритон, организованный 37-летней женщиной в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России по Челябинской области.
«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка ликвидирован наркопритон в Челябинске. Не работающая и не судимая 37-летняя женщина организовала притон, предоставляя помещение своей квартиры для потребления наркотиков зависимым», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Сама женщина также имеет зависимость, поэтому присоединялась к гостям для совместного потребления синтетических наркотиков. Полицейские составили четыре протокола за потребление наркотиков и психотропных веществ. Также изъяты предметы для употребления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают граждан при любых подозрениях сообщать в ближайших отдел полиции информацию о наркопритонах.
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