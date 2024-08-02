02 августа 2024

Челябинка устроила в квартире наркопритон

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Виды Екатеринбурга, жилой дом, вторичка
Притон был организован в квартире жилого дома (архивное фото) Фото:

Полицейские в Челябинске ликвидировали наркопритон, организованный 37-летней женщиной в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России по Челябинской области.

«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка ликвидирован наркопритон в Челябинске. Не работающая и не судимая 37-летняя женщина организовала притон, предоставляя помещение своей квартиры для потребления наркотиков зависимым», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Сама женщина также имеет зависимость, поэтому присоединялась к гостям для совместного потребления синтетических наркотиков. Полицейские составили четыре протокола за потребление наркотиков и психотропных веществ. Также изъяты предметы для употребления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают граждан при любых подозрениях сообщать в ближайших отдел полиции информацию о наркопритонах.

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Полицейские в Челябинске ликвидировали наркопритон, организованный 37-летней женщиной в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России по Челябинской области. «Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка ликвидирован наркопритон в Челябинске. Не работающая и не судимая 37-летняя женщина организовала притон, предоставляя помещение своей квартиры для потребления наркотиков зависимым», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сама женщина также имеет зависимость, поэтому присоединялась к гостям для совместного потребления синтетических наркотиков. Полицейские составили четыре протокола за потребление наркотиков и психотропных веществ. Также изъяты предметы для употребления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают граждан при любых подозрениях сообщать в ближайших отдел полиции информацию о наркопритонах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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