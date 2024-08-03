В Оксфорде подросток обнаружил на ноге шишку, после чего ему диагностировали рак

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, медицинские ножницы, медицина, хирург, операционное отделение
Своевременное вмешательство помогло провести необходимую диагностику и операцию уже через несколько недель Фото:

В Оксфорде подростку Джасперу Фернису был поставлен диагноз редкой формы саркомы в возрасте 17 лет, после обнаружения им шишки на ноге. Подросток обнаружил на бедре напоминающую «большое яйцо» припухлость и вскоре узнал, что у него агрессивный рак. Об этом сообщили западные СМИ.

«Это был худший момент в моей жизни. Это была семисантиметровая шишка, похожая на большое яйцо, торчащая из бедра, и она была глубокой. Сразу же я понял, что это почти наверняка саркома», — сообщил отец подростка Доминик Фернис в интервью Mirror. Он также является ведущим реконструктивным хирургом Оксфордского университета. Поэтому болезнь Джаспера была обнаружена быстро. Во время семейного отдыха, он попросил своего отца взглянуть на шишку.

Саркома относится к широкой группе раковых заболеваний, которые начинаются в костях и соединительных тканях. Джаспер прошел успешную операцию по удалению опухоли и находится в ремиссии. Он активно восстанавливается и даже вернулся к игре в крикет. Семья начала поддерживать британскую общественную кампанию «Не откладывайте». Она занимается информированием о важности ранней диагностики саркомы.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке юрист Эми Уэрхэм связывала свои головные боли со стрессом из-за работы. Однако после обращения к врачам выяснилось, что у женщины была опухоль мозга.

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В Оксфорде подростку Джасперу Фернису был поставлен диагноз редкой формы саркомы в возрасте 17 лет, после обнаружения им шишки на ноге. Подросток обнаружил на бедре напоминающую «большое яйцо» припухлость и вскоре узнал, что у него агрессивный рак. Об этом сообщили западные СМИ. «Это был худший момент в моей жизни. Это была семисантиметровая шишка, похожая на большое яйцо, торчащая из бедра, и она была глубокой. Сразу же я понял, что это почти наверняка саркома», — сообщил отец подростка Доминик Фернис в интервью Mirror. Он также является ведущим реконструктивным хирургом Оксфордского университета. Поэтому болезнь Джаспера была обнаружена быстро. Во время семейного отдыха, он попросил своего отца взглянуть на шишку. Саркома относится к широкой группе раковых заболеваний, которые начинаются в костях и соединительных тканях. Джаспер прошел успешную операцию по удалению опухоли и находится в ремиссии. Он активно восстанавливается и даже вернулся к игре в крикет. Семья начала поддерживать британскую общественную кампанию «Не откладывайте». Она занимается информированием о важности ранней диагностики саркомы. Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке юрист Эми Уэрхэм связывала свои головные боли со стрессом из-за работы. Однако после обращения к врачам выяснилось, что у женщины была опухоль мозга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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