02 августа 2024

К разрушенной пятиэтажке в Нижнем Тагиле поставили круглосуточную охрану

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение
Власти провели встречу с жителями разрушенного дома Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

К разрушенной пятиэтажке в Нижнем Тагиле поставили круглосуточную охрану. Об этом на встрече с пострадавшими заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы организовали работы после завершения поисково-спасательной операции, вы сейчас видели. Ведутся работы по разрушению оставшейся непригодной для проживания части дома. Организована охрана и круглосуточное дежурство по недопуску к торцу дома, который остался. Более того, проведена встреча с жителями, определен порядок взаимодействия и порядок взаимодействия с администрацией города, с правительством Свердловской области, с нашими регулярными встречами», — сказал губернатор.

Ранее URA.RU писало о том, что жильцы рухнувшей многоэтажки оставались возле нее, опасаясь мародеров. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

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К разрушенной пятиэтажке в Нижнем Тагиле поставили круглосуточную охрану. Об этом на встрече с пострадавшими заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы организовали работы после завершения поисково-спасательной операции, вы сейчас видели. Ведутся работы по разрушению оставшейся непригодной для проживания части дома. Организована охрана и круглосуточное дежурство по недопуску к торцу дома, который остался. Более того, проведена встреча с жителями, определен порядок взаимодействия и порядок взаимодействия с администрацией города, с правительством Свердловской области, с нашими регулярными встречами», — сказал губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы рухнувшей многоэтажки оставались возле нее, опасаясь мародеров. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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