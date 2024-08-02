К разрушенной пятиэтажке в Нижнем Тагиле поставили круглосуточную охрану. Об этом на встрече с пострадавшими заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Мы организовали работы после завершения поисково-спасательной операции, вы сейчас видели. Ведутся работы по разрушению оставшейся непригодной для проживания части дома. Организована охрана и круглосуточное дежурство по недопуску к торцу дома, который остался. Более того, проведена встреча с жителями, определен порядок взаимодействия и порядок взаимодействия с администрацией города, с правительством Свердловской области, с нашими регулярными встречами», — сказал губернатор.
Ранее URA.RU писало о том, что жильцы рухнувшей многоэтажки оставались возле нее, опасаясь мародеров. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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