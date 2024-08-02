Обрушение произошло молниеносно, взрыв, грохот, темнота и улица. О том, как это было, с URA.RU поделилась жительница рухнувшего в Нижнем Тагиле дома, чудом уцелевшая в трагедии.
«Я стояла на кухне, перебирала зелень. Вдруг взрыв, грохот, пыль, темнота. Глаза открыла — улица. Еще не было ни скорой, ни спасателей, мужчины из нашего дома крикнули: „Стойте на месте, сейчас мы к вам подойдем!“. И помогли мне спуститься по плитам», — вспоминает Антонина. Страшная картина до сих стоит у нее перед глазами, особенно по ночам. «Взрыв, темнота, и все. Это надо пережить, чтобы понять», — сказала женщина.
Она прожила в доме долгие годы и была хорошо знакома со всеми жильцами десяти квартир из своего подъезда. Случившееся стало шоком для нее.
Обрушение в тагильской пятиэтажке случилось 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. В течение полутора суток на месте ЧП проходила поисковая операция. Все самое главное о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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