02 августа 2024

Тагильчанка чудом уцелела при взрыве, рухнув с кухней на улицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Поисковая операция проходила в течение полутора суток Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Обрушение произошло молниеносно, взрыв, грохот, темнота и улица. О том, как это было, с URA.RU поделилась жительница рухнувшего в Нижнем Тагиле дома, чудом уцелевшая в трагедии.

«Я стояла на кухне, перебирала зелень. Вдруг взрыв, грохот, пыль, темнота. Глаза открыла — улица. Еще не было ни скорой, ни спасателей, мужчины из нашего дома крикнули: „Стойте на месте, сейчас мы к вам подойдем!“. И помогли мне спуститься по плитам», — вспоминает Антонина. Страшная картина до сих стоит у нее перед глазами, особенно по ночам. «Взрыв, темнота, и все. Это надо пережить, чтобы понять», — сказала женщина.

Она прожила в доме долгие годы и была хорошо знакома со всеми жильцами десяти квартир из своего подъезда. Случившееся стало шоком для нее.

Обрушение в тагильской пятиэтажке случилось 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. В течение полутора суток на месте ЧП проходила поисковая операция. Все самое главное о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Обрушение произошло молниеносно, взрыв, грохот, темнота и улица. О том, как это было, с URA.RU поделилась жительница рухнувшего в Нижнем Тагиле дома, чудом уцелевшая в трагедии. «Я стояла на кухне, перебирала зелень. Вдруг взрыв, грохот, пыль, темнота. Глаза открыла — улица. Еще не было ни скорой, ни спасателей, мужчины из нашего дома крикнули: „Стойте на месте, сейчас мы к вам подойдем!“. И помогли мне спуститься по плитам», — вспоминает Антонина. Страшная картина до сих стоит у нее перед глазами, особенно по ночам. «Взрыв, темнота, и все. Это надо пережить, чтобы понять», — сказала женщина. Она прожила в доме долгие годы и была хорошо знакома со всеми жильцами десяти квартир из своего подъезда. Случившееся стало шоком для нее. Обрушение в тагильской пятиэтажке случилось 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. В течение полутора суток на месте ЧП проходила поисковая операция. Все самое главное о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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