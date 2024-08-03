Олимпийские Игры-2024 оказались в два раза дороже, чем планировалось

Олимпийские игры-2024 обошлись Франции в 11 млрд евро. При этом планировалось, что траты составят 6,2 млрд евро. Об этом сообщили экономисты из бизнес-школы Оксфордского университета, отмечая, что мероприятие оказалось дешевле трех предыдущих летних Игр.
«Вместо 6,2 млрд евро (именно в такую сумму оценивалась Олимпиада на момент подачи заявки — прим. URA.RU) парижская Олимпиада обошлась в девять млрд евро. А если добавить косвенные расходы — на очистку Сены, обеспечение церемонии открытия, премии — получаются все 11 млрд евро», — передает «Коммерсант» информацию от исследователей. Однако отмечается, что Олимпиада в 2024 году в абсолютном выражении намного дешевле, чем трое предыдущих летних игр.
Ранее российский теннисист Роман Сафиуллин пожаловался на отсутствие кондиционеров в Олимпийской деревне. По его словам, в номерах спортсменов душно жарко спать, вентиляторы не помогают. Также Сафиуллину не понравилась духота в автобусах, в большинстве из них даже запрещали открывать окна, передает RT.
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Олимпийские игры-2024 обошлись Франции в 11 млрд евро. При этом планировалось, что траты составят 6,2 млрд евро. Об этом сообщили экономисты из бизнес-школы Оксфордского университета, отмечая, что мероприятие оказалось дешевле трех предыдущих летних Игр. «Вместо 6,2 млрд евро (именно в такую сумму оценивалась Олимпиада на момент подачи заявки — прим. URA.RU) парижская Олимпиада обошлась в девять млрд евро. А если добавить косвенные расходы — на очистку Сены, обеспечение церемонии открытия, премии — получаются все 11 млрд евро», — передает «Коммерсант» информацию от исследователей. Однако отмечается, что Олимпиада в 2024 году в абсолютном выражении намного дешевле, чем трое предыдущих летних игр. Ранее российский теннисист Роман Сафиуллин пожаловался на отсутствие кондиционеров в Олимпийской деревне. По его словам, в номерах спортсменов душно жарко спать, вентиляторы не помогают. Также Сафиуллину не понравилась духота в автобусах, в большинстве из них даже запрещали открывать окна, передает RT.