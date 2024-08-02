Общество Пермяки пожертвовали миллионы рублей приюту «Матроскин». Видео 03 августа 2024 в 17:21 Размер текста - 17 + Кошачий приют получил средства на новое помещение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Пермского края и неравнодушные люди со всей страны пожертвовали приюту «Матроскин» миллионы рублей на новое помещение. Об этом рассказала владелица дома для кошек. «Все вместе мы собрали необходимую сумму на приобретение нового дома для приюта „Матроскин“. Нам пожертвовали 8 млн рублей. Самая большая сумма пожертвования от давнего друг приюта — 2 млн рублей», — говорится в сообщении владелицы, опубликованном в паблике приюта в соцсети «ВКонтакте». Теперь сбудется мечта о новом доме для кошек. Для животных будет подобрано помещение, отвечающее строгим нормам контролирующих органов, отметила хозяйка «Матроскина». Ранее прокуратура потребовала выселить пермский приют для кошек «Матроскин» из занимаемого помещения. Дело в том, что по новому законодательству, приюты не имеют права располагаться в жилых домах, рассказала его основатель Галя Море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Пермского края и неравнодушные люди со всей страны пожертвовали приюту «Матроскин» миллионы рублей на новое помещение. Об этом рассказала владелица дома для кошек. «Все вместе мы собрали необходимую сумму на приобретение нового дома для приюта „Матроскин“. Нам пожертвовали 8 млн рублей. Самая большая сумма пожертвования от давнего друг приюта — 2 млн рублей», — говорится в сообщении владелицы, опубликованном в паблике приюта в соцсети «ВКонтакте». Теперь сбудется мечта о новом доме для кошек. Для животных будет подобрано помещение, отвечающее строгим нормам контролирующих органов, отметила хозяйка «Матроскина». Ранее прокуратура потребовала выселить пермский приют для кошек «Матроскин» из занимаемого помещения. Дело в том, что по новому законодательству, приюты не имеют права располагаться в жилых домах, рассказала его основатель Галя Море. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям