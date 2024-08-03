Суд пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

03 августа 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Сергей Фургал был обвинен в совершении заказных убийств в 2000-х годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саратовский кассационный суд пересмотрит решение по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за заказные убийства в 2000-х годах. Заседание пройдет 23 августа. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Артем Сарбашев. «В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — сказал Сарбашев. Его цитирует РИА Новости. Он добавил, что фигуранты примут участие в заседании по видеосвязи. В 2018 году Фургал возглавил пост губернатора Хабаровского края. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации заказных убийств и одного покушения на предпринимателей в начале 2000-х годов. Другим фигурантам приговорили к заключению от 10 до 22 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саратовский кассационный суд пересмотрит решение по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за заказные убийства в 2000-х годах. Заседание пройдет 23 августа. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Артем Сарбашев. «В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — сказал Сарбашев. Его цитирует РИА Новости. Он добавил, что фигуранты примут участие в заседании по видеосвязи. В 2018 году Фургал возглавил пост губернатора Хабаровского края. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации заказных убийств и одного покушения на предпринимателей в начале 2000-х годов. Другим фигурантам приговорили к заключению от 10 до 22 лет.