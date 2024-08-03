03 августа 2024

Суд пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал был обвинен в совершении заказных убийств в 2000-х годах Фото:

Саратовский кассационный суд пересмотрит решение по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за заказные убийства в 2000-х годах. Заседание пройдет 23 августа. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Артем Сарбашев.

«В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — сказал Сарбашев. Его цитирует РИА Новости. Он добавил, что фигуранты примут участие в заседании по видеосвязи.

В 2018 году Фургал возглавил пост губернатора Хабаровского края. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации заказных убийств и одного покушения на предпринимателей в начале 2000-х годов. Другим фигурантам приговорили к заключению от 10 до 22 лет.

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Саратовский кассационный суд пересмотрит решение по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за заказные убийства в 2000-х годах. Заседание пройдет 23 августа. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Артем Сарбашев. «В отношении Фургала, Карепова, Палея, Кадырова и других состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — сказал Сарбашев. Его цитирует РИА Новости. Он добавил, что фигуранты примут участие в заседании по видеосвязи. В 2018 году Фургал возглавил пост губернатора Хабаровского края. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации заказных убийств и одного покушения на предпринимателей в начале 2000-х годов. Другим фигурантам приговорили к заключению от 10 до 22 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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