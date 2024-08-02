02 августа 2024

Саперы ликвидировали снаряды времен Гражданской войны в Шадринске и Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева по Севастополю. Крым, снаряды вов
Боеприпасы долгое время пролежали под землей (архивное фото) Фото:

Специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» регуправления Росгвардии обезвредили боеприпасы, обнаруженные местными жителями в Кургане и Шадринске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Кургане подозрительный предмет найден на улице Куйбышева. Было установлено — это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Гражданской войны без головного взрывателя и со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. В Шадринске предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружен на территории бывшего аэродрома. Выяснилось, что это танковый снаряд калибра 125 мм со следами сильной коррозии и головным взрывателем, содержащим взрывчатое вещество. С соблюдением необходимых мер предосторожности опасные находки были уничтожены», — указано в отчете управления.

В регионе подобные находки — не редкость. В прошлом году артиллерийский снаряд был найден дорожниками при проведении строительных работ на Бурова-Петрова в областном центре.

Боеприпасы, долгое время пролежавшие в грунте, представляли опасность жизни и здоровья окружающих
Боеприпасы, долгое время пролежавшие в грунте, представляли опасность жизни и здоровья окружающих
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В снарядах все еще оставалось взрывчатое вещество
В снарядах все еще оставалось взрывчатое вещество
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Специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» регуправления Росгвардии обезвредили боеприпасы, обнаруженные местными жителями в Кургане и Шадринске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Кургане подозрительный предмет найден на улице Куйбышева. Было установлено — это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Гражданской войны без головного взрывателя и со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. В Шадринске предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружен на территории бывшего аэродрома. Выяснилось, что это танковый снаряд калибра 125 мм со следами сильной коррозии и головным взрывателем, содержащим взрывчатое вещество. С соблюдением необходимых мер предосторожности опасные находки были уничтожены», — указано в отчете управления. В регионе подобные находки — не редкость. В прошлом году артиллерийский снаряд был найден дорожниками при проведении строительных работ на Бурова-Петрова в областном центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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