Саперы ликвидировали снаряды времен Гражданской войны в Шадринске и Кургане. Фото

03 августа 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Боеприпасы долгое время пролежали под землей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» регуправления Росгвардии обезвредили боеприпасы, обнаруженные местными жителями в Кургане и Шадринске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Кургане подозрительный предмет найден на улице Куйбышева. Было установлено — это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Гражданской войны без головного взрывателя и со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. В Шадринске предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружен на территории бывшего аэродрома. Выяснилось, что это танковый снаряд калибра 125 мм со следами сильной коррозии и головным взрывателем, содержащим взрывчатое вещество. С соблюдением необходимых мер предосторожности опасные находки были уничтожены», — указано в отчете управления. В регионе подобные находки — не редкость. В прошлом году артиллерийский снаряд был найден дорожниками при проведении строительных работ на Бурова-Петрова в областном центре. Боеприпасы, долгое время пролежавшие в грунте, представляли опасность жизни и здоровья окружающих Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области В снарядах все еще оставалось взрывчатое вещество Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» регуправления Росгвардии обезвредили боеприпасы, обнаруженные местными жителями в Кургане и Шадринске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Кургане подозрительный предмет найден на улице Куйбышева. Было установлено — это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Гражданской войны без головного взрывателя и со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. В Шадринске предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружен на территории бывшего аэродрома. Выяснилось, что это танковый снаряд калибра 125 мм со следами сильной коррозии и головным взрывателем, содержащим взрывчатое вещество. С соблюдением необходимых мер предосторожности опасные находки были уничтожены», — указано в отчете управления. В регионе подобные находки — не редкость. В прошлом году артиллерийский снаряд был найден дорожниками при проведении строительных работ на Бурова-Петрова в областном центре.