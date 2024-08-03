03 августа 2024

Свердловские грибники нашли в лесу редкий деликатес. Фото

Грибники нашли черные лисички в Свердловской области
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Клипарт. Свердловская область , лес, грибник, юго западный лесопарк
В черных лисичках содержится много белка (архивное фот) Фото:

Грибники нашли редкие черные лисички в лесах Асбеста (Свердловская область). В мире такие грибы считаются деликатесом. Информация об этом появилась в СМИ.

«Редкие черные лисички обнаружили в лесах Асбеста свердловчане», — передает «4 канал». В комментариях пользователи отмечают, что грибы выглядят подозрительно. «Часто такие вижу, но не беру», — отметил комментатор.

Однако врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что эти грибы съедобны и даже полезны. Черные лисички содержат много фосфора, кальция и калия, а белка в них даже больше, чем в мясе, пишет RT.

Фото:

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Грибники нашли редкие черные лисички в лесах Асбеста (Свердловская область). В мире такие грибы считаются деликатесом. Информация об этом появилась в СМИ. «Редкие черные лисички обнаружили в лесах Асбеста свердловчане», — передает «4 канал». В комментариях пользователи отмечают, что грибы выглядят подозрительно. «Часто такие вижу, но не беру», — отметил комментатор. Однако врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что эти грибы съедобны и даже полезны. Черные лисички содержат много фосфора, кальция и калия, а белка в них даже больше, чем в мясе, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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