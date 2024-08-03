В черных лисичках содержится много белка (архивное фот)
Грибники нашли редкие черные лисички в лесах Асбеста (Свердловская область). В мире такие грибы считаются деликатесом. Информация об этом появилась в СМИ.
«Редкие черные лисички обнаружили в лесах Асбеста свердловчане», — передает «4 канал». В комментариях пользователи отмечают, что грибы выглядят подозрительно. «Часто такие вижу, но не беру», — отметил комментатор.
Однако врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что эти грибы съедобны и даже полезны. Черные лисички содержат много фосфора, кальция и калия, а белка в них даже больше, чем в мясе, пишет RT.
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