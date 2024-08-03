Силовики нашли 10 свидетелей по делу сенатора Савельева

В распоряжении следственных органов находится не менее десяти свидетелей, готовых дать показания по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на убийство бизнесмена. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по данному уголовному делу», — говорится в материалах. Передает РИА Новости.
Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. В рамках расследования были собраны доказательства против Савельева, включая аудиозаписи встреч и переписку, подтверждающую его причастность к преступлению. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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