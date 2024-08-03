03 августа 2024

Силовики нашли 10 свидетелей по делу сенатора Савельева

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальцев Антон во время интервью. Пермь, телефон, смартфон, свидетель, бизнесмен, мужчина, кресло, руки
Савельева обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера Фото:
новость из сюжета
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

В распоряжении следственных органов находится не менее десяти свидетелей, готовых дать показания по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на убийство бизнесмена. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

«У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по данному уголовному делу», — говорится в материалах. Передает РИА Новости.

Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. В рамках расследования были собраны доказательства против Савельева, включая аудиозаписи встреч и переписку, подтверждающую его причастность к преступлению. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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В распоряжении следственных органов находится не менее десяти свидетелей, готовых дать показания по уголовному делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на убийство бизнесмена. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. «У следственных органов есть как минимум 10 свидетелей по данному уголовному делу», — говорится в материалах. Передает РИА Новости. Савельев задержан сотрудниками прокуратуры по окончании заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к организации убийства делового партнера. В рамках расследования были собраны доказательства против Савельева, включая аудиозаписи встреч и переписку, подтверждающую его причастность к преступлению. Московский суд избрал Савельеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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