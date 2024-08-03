Sky News: Иран нападет на Израиль в национальный день траура еврейского народа

04 августа 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Атака будет координироваться с «Хезболлой» Фото: Министерство обороны Израиля Иран планирует напасть на Израиль в Тиша бе-Ав — еврейский день бедствий. Об этом сообщает западная разведка. Такое решение было принято в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Есть доказательства того, что Иран планирует напасть на Израиль в Тиша бе-Ав в ответ на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, которое начинается 12 августа и заканчивается 13 августа», — пишет Sky News Arabia , ссылаясь на источники. По словам источников, атака будет координироваться с «Хезболлой», поддерживаемой Ираном террористической группировкой, базирующейся в Ливане. В Тиша бе-Ав евреи оплакивают разрушение Первого и Второго Храмов. Во время ежегодного мероприятия происходит пост, траур и практика самоотречения. Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили во время обстрела тегеранской резиденции. В Кремле осудили убийство главы ХАМАС Хании, передает RT. Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишет газета The New York Times. США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран планирует напасть на Израиль в Тиша бе-Ав — еврейский день бедствий. Об этом сообщает западная разведка. Такое решение было принято в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Есть доказательства того, что Иран планирует напасть на Израиль в Тиша бе-Ав в ответ на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, которое начинается 12 августа и заканчивается 13 августа», — пишет Sky News Arabia, ссылаясь на источники. По словам источников, атака будет координироваться с «Хезболлой», поддерживаемой Ираном террористической группировкой, базирующейся в Ливане. В Тиша бе-Ав евреи оплакивают разрушение Первого и Второго Храмов. Во время ежегодного мероприятия происходит пост, траур и практика самоотречения. Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили во время обстрела тегеранской резиденции. В Кремле осудили убийство главы ХАМАС Хании, передает RT. Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишет газета The New York Times. США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании.