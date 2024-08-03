Мать погибшего под завалами в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стих. Скрин

04 августа 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Трагедия, унесшая жизни десяти человек, произошла 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Мать семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, посвятила ему трогательный стих. Женщина опубликовала его на своей странице в соцсети. «Подружки вот пришли — не будет скучно. Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение жилого дома, предположительно из-за взрыва газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Семилетний Денис оказался в злополучном доме случайно: он пришел к подругам за водой. Родители и родственники мальчика больше суток находились у дома. Под утро 2 августа нашли телефон ребенка, его же обнаружили уже вечером второго дня. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Фото: страница Екатерины Визнер в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, посвятила ему трогательный стих. Женщина опубликовала его на своей странице в соцсети. «Подружки вот пришли — не будет скучно. Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение жилого дома, предположительно из-за взрыва газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Семилетний Денис оказался в злополучном доме случайно: он пришел к подругам за водой. Родители и родственники мальчика больше суток находились у дома. Под утро 2 августа нашли телефон ребенка, его же обнаружили уже вечером второго дня. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.