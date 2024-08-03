03 августа 2024

Мать погибшего под завалами в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стих. Скрин

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Трагедия, унесшая жизни десяти человек, произошла 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Мать семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, посвятила ему трогательный стих. Женщина опубликовала его на своей странице в соцсети.

«Подружки вот пришли — не будет скучно. Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение жилого дома, предположительно из-за взрыва газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Семилетний Денис оказался в злополучном доме случайно: он пришел к подругам за водой. Родители и родственники мальчика больше суток находились у дома. Под утро 2 августа нашли телефон ребенка, его же обнаружили уже вечером второго дня. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Мать семилетнего Дениса, тело которого нашли под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, посвятила ему трогательный стих. Женщина опубликовала его на своей странице в соцсети. «Подружки вот пришли — не будет скучно. Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Днем 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение жилого дома, предположительно из-за взрыва газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Семилетний Денис оказался в злополучном доме случайно: он пришел к подругам за водой. Родители и родственники мальчика больше суток находились у дома. Под утро 2 августа нашли телефон ребенка, его же обнаружили уже вечером второго дня. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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