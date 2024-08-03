Дорога в Дубровском сельском поселении в Красноармейском районе Челябинской области продолжает разрушаться. В связи с этим автомобильное движение по участку «Дубровка — Лазурный» ограничено полностью. Об это заявили в пресс-службе муниципалитета.
«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. Дорога продолжает разрушаться. Следите за новостями местных властей», — прокомментировали в администрации Дубровского сельского поселения.
О сроках восстановления дорожного полотна не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, дорогу «Лазурный — Дубровка» (участок км 5-6) закрыли для проезда в конце июля. Причиной тому стали обильные осадки, пришедшие в Челябинскую область.
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