03 августа 2024

Под Челябинском междугородняя дорога ушла в овраг. Фото

Под Челябинском на участке «Дубровка — Лазурный» полностью ограничили движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на улице Революции 5. Пермь, провал, яма, трава, обвал, ветви
Дорога на участке «Дубровка — Лазурный» начала разрушаться из-за обильных осадков (архивное фото) Фото:

Дорога в Дубровском сельском поселении в Красноармейском районе Челябинской области продолжает разрушаться. В связи с этим автомобильное движение по участку «Дубровка — Лазурный» ограничено полностью. Об это заявили в пресс-службе муниципалитета.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. Дорога продолжает разрушаться. Следите за новостями местных властей», — прокомментировали в администрации Дубровского сельского поселения.

О сроках восстановления дорожного полотна не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, дорогу «Лазурный — Дубровка» (участок км 5-6) закрыли для проезда в конце июля. Причиной тому стали обильные осадки, пришедшие в Челябинскую область.

Дорога в Дубровском сельском поселении продолжает разрушаться
Дорога в Дубровском сельском поселении продолжает разрушаться

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Дорога в Дубровском сельском поселении в Красноармейском районе Челябинской области продолжает разрушаться. В связи с этим автомобильное движение по участку «Дубровка — Лазурный» ограничено полностью. Об это заявили в пресс-службе муниципалитета. «Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. Дорога продолжает разрушаться. Следите за новостями местных властей», — прокомментировали в администрации Дубровского сельского поселения. О сроках восстановления дорожного полотна не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, дорогу «Лазурный — Дубровка» (участок км 5-6) закрыли для проезда в конце июля. Причиной тому стали обильные осадки, пришедшие в Челябинскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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