Под Челябинском на участке «Дубровка — Лазурный» полностью ограничили движение

Дорога на участке «Дубровка — Лазурный» начала разрушаться из-за обильных осадков (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Дорога в Дубровском сельском поселении в Красноармейском районе Челябинской области продолжает разрушаться. В связи с этим автомобильное движение по участку «Дубровка — Лазурный» ограничено полностью. Об это заявили в пресс-службе муниципалитета.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта. Дорога продолжает разрушаться. Следите за новостями местных властей», — прокомментировали в администрации Дубровского сельского поселения.

О сроках восстановления дорожного полотна не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, дорогу «Лазурный — Дубровка» (участок км 5-6) закрыли для проезда в конце июля. Причиной тому стали обильные осадки, пришедшие в Челябинскую область.

Дорога в Дубровском сельском поселении продолжает разрушаться Группа «Администрация Дубровского сельского поселения», vk.com