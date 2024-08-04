Женщина погибла при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
Минимум 40 беспилотников атаковали Белгородскую область 4 августа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. В результате погибла женщина.

«В Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков». — написал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, при атаках дронов повреждены две квартиры, также горела кровля в частном доме.

В домовладениях повреждены крыши, окна, фасады и заборы. В селе Салтыково FPV-дрон ударил по автобусу. Никто не пострадал. А в селе Петровка из-за атаки сгорел легковой автомобиль. Всего за сутки минимум 40 украинских дронов атаковали приграничные районы Белгородской области

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ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. В результате погибла женщина. «В Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков». — написал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, при атаках дронов повреждены две квартиры, также горела кровля в частном доме. В домовладениях повреждены крыши, окна, фасады и заборы. В селе Салтыково FPV-дрон ударил по автобусу. Никто не пострадал. А в селе Петровка из-за атаки сгорел легковой автомобиль. Всего за сутки минимум 40 украинских дронов атаковали приграничные районы Белгородской области
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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