Жители Тюмени заметили густой столб дыма с разных концов города
В Тюмени 4 августа в районе улицы Бабарынка произошел пожар. В соцсети очевидцы сообщили, что густой столб дыма виден с разных концов города.
«Крупный пожар в районе Бабарынка. Черный столб дыма видно издалека», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС».
По сообщениям очевидцев, пожар вспыхнул после удара молнии. В районе возгорания находится частный сектор.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу регионального Управления МЧС с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.
Пожар начался днем 4 августа
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