03 августа 2024
02 августа 2024

В Тюмени произошел крупный пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тюмени заметили густой столб дыма с разных концов города
Жители Тюмени заметили густой столб дыма с разных концов города Фото:

В Тюмени 4 августа в районе улицы Бабарынка произошел пожар. В соцсети очевидцы сообщили, что густой столб дыма виден с разных концов города.

«Крупный пожар в районе Бабарынка. Черный столб дыма видно издалека», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС».

По сообщениям очевидцев, пожар вспыхнул после удара молнии. В районе возгорания находится частный сектор.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу регионального Управления МЧС с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.

Пожар начался днем 4 августа
Пожар начался днем 4 августа
Фото:

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В Тюмени 4 августа в районе улицы Бабарынка произошел пожар. В соцсети очевидцы сообщили, что густой столб дыма виден с разных концов города. «Крупный пожар в районе Бабарынка. Черный столб дыма видно издалека», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС». По сообщениям очевидцев, пожар вспыхнул после удара молнии. В районе возгорания находится частный сектор. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу регионального Управления МЧС с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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