Рябков: Россия и США избежали эскалации благодаря одному разговору

Эскалация между Россией и США была предотвращена благодаря звонку министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину. Об этом завяил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — сказал Сергей Рябков в эфире «России 1». Так он прокомментировал телефонный разговор между главами оборонных ведомств.
Ранее состоялся разговор министров обороны России и США, в котором российский министр уведомил американского коллегу об опасности эскалации на Украине. Эту информацию передает «Царьград». Позже Белоусов звонил Остину, чтобы обсудить с ним еще несколько вопросов, касающихся отношений между Россией и США. В частности, они обсудили вопрос снижения риска возможной эскалации, уточняет 360.ru.
После этого глава Пентагона связался с властями Украины, потребовав не устраивать провокаций в отношении РФ, если они таковые замышляют.
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