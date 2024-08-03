03 августа 2024

Текслер лично проинспектировал пострадавший от подтопления Ленинский район в Челябинске

Губернатор проинспектировал подтопленный Ленинский район Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер оценил ситуацию в Ленинском районе Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал в Ленинский район Челябинска, чтобы лично оценить ситуацию с подтоплением домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе улиц Энергетиков, Кронштадтская, Машиностроителей и Нахимова, уточили в пресс-службе правительства региона.

«После заседания оперативного штаба губернатор Алексей Текслер выехал в район, где продолжаются работы по откачке воды. С понедельника, 5 августа, в пострадавших многоквартирных домах будут работать комиссии по оценке ущерба», — сообщили в правительстве.

В настоящий момент установлены мощные водооткачивающие машины, проложены магистральные линии. Спасатели и социальные работники оказывают помощь жителям круглосуточно, доставляя воду, продукты и горячие питание.

Как сообщало URA.RU, после обильных осадков в конце июля в Ленинском районе Челябинска затопило многоэтажки и частный сектор. Коммунальные службы направили туда технику для откачки воды, создания дренажных канав и прочистки притоков.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал в Ленинский район Челябинска, чтобы лично оценить ситуацию с подтоплением домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе улиц Энергетиков, Кронштадтская, Машиностроителей и Нахимова, уточили в пресс-службе правительства региона. «После заседания оперативного штаба губернатор Алексей Текслер выехал в район, где продолжаются работы по откачке воды. С понедельника, 5 августа, в пострадавших многоквартирных домах будут работать комиссии по оценке ущерба», — сообщили в правительстве. В настоящий момент установлены мощные водооткачивающие машины, проложены магистральные линии. Спасатели и социальные работники оказывают помощь жителям круглосуточно, доставляя воду, продукты и горячие питание. Как сообщало URA.RU, после обильных осадков в конце июля в Ленинском районе Челябинска затопило многоэтажки и частный сектор. Коммунальные службы направили туда технику для откачки воды, создания дренажных канав и прочистки притоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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