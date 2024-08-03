Текслер лично проинспектировал пострадавший от подтопления Ленинский район в Челябинске

Губернатор проинспектировал подтопленный Ленинский район Челябинска

Алексей Текслер оценил ситуацию в Ленинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал в Ленинский район Челябинска, чтобы лично оценить ситуацию с подтоплением домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе улиц Энергетиков, Кронштадтская, Машиностроителей и Нахимова, уточили в пресс-службе правительства региона.

«После заседания оперативного штаба губернатор Алексей Текслер выехал в район, где продолжаются работы по откачке воды. С понедельника, 5 августа, в пострадавших многоквартирных домах будут работать комиссии по оценке ущерба», — сообщили в правительстве.

В настоящий момент установлены мощные водооткачивающие машины, проложены магистральные линии. Спасатели и социальные работники оказывают помощь жителям круглосуточно, доставляя воду, продукты и горячие питание.

Как сообщало URA.RU, после обильных осадков в конце июля в Ленинском районе Челябинска затопило многоэтажки и частный сектор. Коммунальные службы направили туда технику для откачки воды, создания дренажных канав и прочистки притоков.