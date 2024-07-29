В Ленинском районе Челябинска затопило не только многоэтажки, но и весь частный сектор

На ликвидацию последствий в Ленинском районе Челябинска брошена вся техника
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Глава района отметил, в поселке Первоплановый сейчас работает вся возможная техника МБУ «ЭВИС» и МЧС
Глава района отметил, в поселке Первоплановый сейчас работает вся возможная техника МБУ «ЭВИС» и МЧС Фото:
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В Ленинском районе Челябинска затопило не только многоэтажки, но и частный сектор. Под затопление попали все хозяйства в поселках. Об этом на аппаратном совещании 29 июля рассказал глава Ленинского района Александр Орел.

«В поселке Первоплановый сейчас работает вся возможная техника МБУ „ЭВИС“ и МЧС, чтобы понизить уровень в приемном бассейне в районе болот на улице Новороссийской. Локальные подтопления наблюдаются в поселках Береговой, Сельмаш, КПЗиС. Вода там отводится с помощью дренажных канав и прочистки притоков», — сообщил Орел.

В прошедшие выходные Котова лично проверяла ситуацию в поселке Первоплановом. На данный момент откачкой воды на территории занимаются две машины МЧС. На стационарной станции также беспрерывно работают три насоса и три помпы «ЭВИС». Уровень воды уменьшается, но пока незначительно.

В Челябинске в минувшие выходные затопило многие районы и дома в частном секторе. С 28 июля в Челябинской области действует режим ЧС. Под удар стихии попали дома в Карабаше и Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Режим повышенной готовности сохраняется в Саткинском и Еткульском районах, Кыштыме, Копейске, Миассе. Отдельно режим ЧС введен в Сатке.

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В Ленинском районе Челябинска затопило не только многоэтажки, но и частный сектор. Под затопление попали все хозяйства в поселках. Об этом на аппаратном совещании 29 июля рассказал глава Ленинского района Александр Орел. «В поселке Первоплановый сейчас работает вся возможная техника МБУ „ЭВИС“ и МЧС, чтобы понизить уровень в приемном бассейне в районе болот на улице Новороссийской. Локальные подтопления наблюдаются в поселках Береговой, Сельмаш, КПЗиС. Вода там отводится с помощью дренажных канав и прочистки притоков», — сообщил Орел. В прошедшие выходные Котова лично проверяла ситуацию в поселке Первоплановом. На данный момент откачкой воды на территории занимаются две машины МЧС. На стационарной станции также беспрерывно работают три насоса и три помпы «ЭВИС». Уровень воды уменьшается, но пока незначительно. В Челябинске в минувшие выходные затопило многие районы и дома в частном секторе. С 28 июля в Челябинской области действует режим ЧС. Под удар стихии попали дома в Карабаше и Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Режим повышенной готовности сохраняется в Саткинском и Еткульском районах, Кыштыме, Копейске, Миассе. Отдельно режим ЧС введен в Сатке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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