В Нижнем Тагиле простились с 12-летней девочкой, погибшей под завалами

В Нижнем Тагиле простились с 12-летней Камиллой, которая погибла под завалами дома на Сибирской улице. Девочку похоронили на одном из городских кладбищ, рассказал URA.RU ее друг.
«С Камиллой простились днем 4 августа. Родные захотели скрыть это от посторонних глаз, особенно от журналистов. Для семьи потеря девочки — огромная трагедия, в день похорон родители не хотели видеть посторонних людей», — объяснил он.
Во время взрыва дома в Нижнем Тагиле 1 августа погибло 10 человек. Из них пятеро детей, в том числе и Камилла. Поисково-спасательная операция длилась почти двое суток, на поверхность удалось поднять десятки людей. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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