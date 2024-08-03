03 августа 2024

В Нижнем Тагиле простились с 12-летней девочкой, погибшей под завалами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, сибирская 81
Родители хотели скрыть похороны от чужих глаз (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле простились с 12-летней Камиллой, которая погибла под завалами дома на Сибирской улице. Девочку похоронили на одном из городских кладбищ, рассказал URA.RU ее друг.

«С Камиллой простились днем 4 августа. Родные захотели скрыть это от посторонних глаз, особенно от журналистов. Для семьи потеря девочки — огромная трагедия, в день похорон родители не хотели видеть посторонних людей», — объяснил он.

Во время взрыва дома в Нижнем Тагиле 1 августа погибло 10 человек. Из них пятеро детей, в том числе и Камилла. Поисково-спасательная операция длилась почти двое суток, на поверхность удалось поднять десятки людей. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле простились с 12-летней Камиллой, которая погибла под завалами дома на Сибирской улице. Девочку похоронили на одном из городских кладбищ, рассказал URA.RU ее друг. «С Камиллой простились днем 4 августа. Родные захотели скрыть это от посторонних глаз, особенно от журналистов. Для семьи потеря девочки — огромная трагедия, в день похорон родители не хотели видеть посторонних людей», — объяснил он. Во время взрыва дома в Нижнем Тагиле 1 августа погибло 10 человек. Из них пятеро детей, в том числе и Камилла. Поисково-спасательная операция длилась почти двое суток, на поверхность удалось поднять десятки людей. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...