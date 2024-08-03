Общество В Нижнем Тагиле простились с 12-летней девочкой, погибшей под завалами 04 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + Родители хотели скрыть похороны от чужих глаз (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле простились с 12-летней Камиллой, которая погибла под завалами дома на Сибирской улице. Девочку похоронили на одном из городских кладбищ, рассказал URA.RU ее друг. «С Камиллой простились днем 4 августа. Родные захотели скрыть это от посторонних глаз, особенно от журналистов. Для семьи потеря девочки — огромная трагедия, в день похорон родители не хотели видеть посторонних людей», — объяснил он. Во время взрыва дома в Нижнем Тагиле 1 августа погибло 10 человек. Из них пятеро детей, в том числе и Камилла. Поисково-спасательная операция длилась почти двое суток, на поверхность удалось поднять десятки людей. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU. Фото: соцсети девочки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле простились с 12-летней Камиллой, которая погибла под завалами дома на Сибирской улице. Девочку похоронили на одном из городских кладбищ, рассказал URA.RU ее друг. «С Камиллой простились днем 4 августа. Родные захотели скрыть это от посторонних глаз, особенно от журналистов. Для семьи потеря девочки — огромная трагедия, в день похорон родители не хотели видеть посторонних людей», — объяснил он. Во время взрыва дома в Нижнем Тагиле 1 августа погибло 10 человек. Из них пятеро детей, в том числе и Камилла. Поисково-спасательная операция длилась почти двое суток, на поверхность удалось поднять десятки людей. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям