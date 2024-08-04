Истребитель F-16 заметили в небе над Одессой. Видео

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Сведения о прибытии F-16 на Украину подтвердил Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные истребители F-16 заметили в небе над Одессой. Видео с полетом этого самолета опубликовал украинский telegram-канал «Думская».

«Наши птички в небе», — сообщает telegram-канал под видео. Информацию о том, что истребители прибыли на Украину подтвердил и лидер Украины Владимир Зеленский.

Запад передал Украине первую партию истребителей, которые Зеленский запрашивал около двух лет. Из обещанных 79 истребителей Украина получила только 10.

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Западные истребители F-16 заметили в небе над Одессой. Видео с полетом этого самолета опубликовал украинский telegram-канал «Думская». «Наши птички в небе», — сообщает telegram-канал под видео. Информацию о том, что истребители прибыли на Украину подтвердил и лидер Украины Владимир Зеленский. Запад передал Украине первую партию истребителей, которые Зеленский запрашивал около двух лет. Из обещанных 79 истребителей Украина получила только 10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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