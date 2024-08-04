Сведения о прибытии F-16 на Украину подтвердил Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные истребители F-16 заметили в небе над Одессой. Видео с полетом этого самолета опубликовал украинский telegram-канал «Думская».
«Наши птички в небе», — сообщает telegram-канал под видео. Информацию о том, что истребители прибыли на Украину подтвердил и лидер Украины Владимир Зеленский.
Запад передал Украине первую партию истребителей, которые Зеленский запрашивал около двух лет. Из обещанных 79 истребителей Украина получила только 10.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.