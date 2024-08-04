Истребитель F-16 заметили в небе над Одессой. Видео

04 августа 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Сведения о прибытии F-16 на Украину подтвердил Зеленский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные истребители F-16 заметили в небе над Одессой. Видео с полетом этого самолета опубликовал украинский telegram-канал «Думская». «Наши птички в небе», — сообщает telegram-канал под видео. Информацию о том, что истребители прибыли на Украину подтвердил и лидер Украины Владимир Зеленский. Запад передал Украине первую партию истребителей, которые Зеленский запрашивал около двух лет. Из обещанных 79 истребителей Украина получила только 10. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные истребители F-16 заметили в небе над Одессой. Видео с полетом этого самолета опубликовал украинский telegram-канал «Думская». «Наши птички в небе», — сообщает telegram-канал под видео. Информацию о том, что истребители прибыли на Украину подтвердил и лидер Украины Владимир Зеленский. Запад передал Украине первую партию истребителей, которые Зеленский запрашивал около двух лет. Из обещанных 79 истребителей Украина получила только 10.