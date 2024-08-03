Завод богатейшего курганца запустил автобусные рейсы для сотрудников

Завод трубопроводной арматуры «Темпер», принадлежащий входящему в топ-10 богатых жителей Курганской области бизнесмену Сергею Доронину, запустил для своих сотрудников автобусные рейсы. Об этом сообщается в соцсетях.
«Еще одно предприятие будет возить своих рабочих на корпоративном транспорте. Завод „Темпер“ будет доставлять своих рабочих из Кетово через Тополя и Увал и отвозить вечером обратно», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».
Ранее такие же меры приняли «Курганмашзавод», Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, Боровская птицефабрика и другие. Корпоративный автобус для сотрудников запустил и завод «Синтез».
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Завод трубопроводной арматуры «Темпер», принадлежащий входящему в топ-10 богатых жителей Курганской области бизнесмену Сергею Доронину, запустил для своих сотрудников автобусные рейсы. Об этом сообщается в соцсетях. «Еще одно предприятие будет возить своих рабочих на корпоративном транспорте. Завод „Темпер“ будет доставлять своих рабочих из Кетово через Тополя и Увал и отвозить вечером обратно», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт». Ранее такие же меры приняли «Курганмашзавод», Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, Боровская птицефабрика и другие. Корпоративный автобус для сотрудников запустил и завод «Синтез».