03 августа 2024
02 августа 2024

Завод богатейшего курганца запустил автобусные рейсы для сотрудников

Предприятие «Темпер» в Кургане организовало автобусы для своих сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, пассажиры, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Автобусы будут возить рабочих из Кетово и обратно Фото:

Завод трубопроводной арматуры «Темпер», принадлежащий входящему в топ-10 богатых жителей Курганской области бизнесмену Сергею Доронину, запустил для своих сотрудников автобусные рейсы. Об этом сообщается в соцсетях.

«Еще одно предприятие будет возить своих рабочих на корпоративном транспорте. Завод „Темпер“ будет доставлять своих рабочих из Кетово через Тополя и Увал и отвозить вечером обратно», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт».

Ранее такие же меры приняли «Курганмашзавод», Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, Боровская птицефабрика и другие. Корпоративный автобус для сотрудников запустил и завод «Синтез».

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Завод трубопроводной арматуры «Темпер», принадлежащий входящему в топ-10 богатых жителей Курганской области бизнесмену Сергею Доронину, запустил для своих сотрудников автобусные рейсы. Об этом сообщается в соцсетях. «Еще одно предприятие будет возить своих рабочих на корпоративном транспорте. Завод „Темпер“ будет доставлять своих рабочих из Кетово через Тополя и Увал и отвозить вечером обратно», — сообщается в telegram-канале «Курганский транспорт». Ранее такие же меры приняли «Курганмашзавод», Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, Боровская птицефабрика и другие. Корпоративный автобус для сотрудников запустил и завод «Синтез».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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