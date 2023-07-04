Курганский завод «Синтез» запустил автобус для своих сотрудников

Представители фармацевтического завода «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») для сотрудников, которые живут в Кетовском округе Курганской области, запустили корпоративный автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Маршрут курсирует в направлении с. Менщиково Кетовского округа, проезжая через д. Кропанка, с. Садовое, посадка и высадка осуществляется на конечной остановке «Синтез»». Всего ежедневно организовано четыре рейса: два — утром, два — вечером. Они стыкуются с графиками смен на предприятии», — рассказали представители фармзавода.
Этот автобус стал вторым, который запустила компания. Первый маршрут появился в феврале во время начала ремонта Чеховского моста. Им пользуются сотрудники, проживающие в микрорайонах Заозерный и Рябково.
Ранее стало известно, что в Кургане прекратились перевозки по маршрутам № 329, № 361 и № 365, автобусы которых следовали до «Синтеза». Их заменили новые маршруты. При этом некоторым горожанам приходится объединяться, чтобы подвозить друг друга, так как они подолгу не могут дождаться автобусов.
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