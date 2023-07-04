04 июля 2023

Курганский завод «Синтез» запустил автобус для своих сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган, призывники, призывной пункт, автобус, военные сборы, мобилизация, мобилизационный пункт, отправка призывников
Автобус будет следовать до Кетовского округа Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Представители фармацевтического завода «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») для сотрудников, которые живут в Кетовском округе Курганской области, запустили корпоративный автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Маршрут курсирует в направлении с. Менщиково Кетовского округа, проезжая через д. Кропанка, с. Садовое, посадка и высадка осуществляется на конечной остановке «Синтез»». Всего ежедневно организовано четыре рейса: два — утром, два — вечером. Они стыкуются с графиками смен на предприятии», — рассказали представители фармзавода.

Этот автобус стал вторым, который запустила компания. Первый маршрут появился в феврале во время начала ремонта Чеховского моста. Им пользуются сотрудники, проживающие в микрорайонах Заозерный и Рябково.

Ранее стало известно, что в Кургане прекратились перевозки по маршрутам № 329, № 361 и № 365, автобусы которых следовали до «Синтеза». Их заменили новые маршруты. При этом некоторым горожанам приходится объединяться, чтобы подвозить друг друга, так как они подолгу не могут дождаться автобусов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители фармацевтического завода «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») для сотрудников, которые живут в Кетовском округе Курганской области, запустили корпоративный автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Маршрут курсирует в направлении с. Менщиково Кетовского округа, проезжая через д. Кропанка, с. Садовое, посадка и высадка осуществляется на конечной остановке «Синтез»». Всего ежедневно организовано четыре рейса: два — утром, два — вечером. Они стыкуются с графиками смен на предприятии», — рассказали представители фармзавода. Этот автобус стал вторым, который запустила компания. Первый маршрут появился в феврале во время начала ремонта Чеховского моста. Им пользуются сотрудники, проживающие в микрорайонах Заозерный и Рябково. Ранее стало известно, что в Кургане прекратились перевозки по маршрутам № 329, № 361 и № 365, автобусы которых следовали до «Синтеза». Их заменили новые маршруты. При этом некоторым горожанам приходится объединяться, чтобы подвозить друг друга, так как они подолгу не могут дождаться автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...