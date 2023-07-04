Курганский завод «Синтез» запустил автобус для своих сотрудников

05 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Автобус будет следовать до Кетовского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Представители фармацевтического завода «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») для сотрудников, которые живут в Кетовском округе Курганской области, запустили корпоративный автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Маршрут курсирует в направлении с. Менщиково Кетовского округа, проезжая через д. Кропанка, с. Садовое, посадка и высадка осуществляется на конечной остановке «Синтез»». Всего ежедневно организовано четыре рейса: два — утром, два — вечером. Они стыкуются с графиками смен на предприятии», — рассказали представители фармзавода. Этот автобус стал вторым, который запустила компания. Первый маршрут появился в феврале во время начала ремонта Чеховского моста. Им пользуются сотрудники, проживающие в микрорайонах Заозерный и Рябково. Ранее стало известно, что в Кургане прекратились перевозки по маршрутам № 329, № 361 и № 365, автобусы которых следовали до «Синтеза». Их заменили новые маршруты. При этом некоторым горожанам приходится объединяться, чтобы подвозить друг друга, так как они подолгу не могут дождаться автобусов.

Представители фармацевтического завода «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») для сотрудников, которые живут в Кетовском округе Курганской области, запустили корпоративный автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Маршрут курсирует в направлении с. Менщиково Кетовского округа, проезжая через д. Кропанка, с. Садовое, посадка и высадка осуществляется на конечной остановке «Синтез»». Всего ежедневно организовано четыре рейса: два — утром, два — вечером. Они стыкуются с графиками смен на предприятии», — рассказали представители фармзавода. Этот автобус стал вторым, который запустила компания. Первый маршрут появился в феврале во время начала ремонта Чеховского моста. Им пользуются сотрудники, проживающие в микрорайонах Заозерный и Рябково. Ранее стало известно, что в Кургане прекратились перевозки по маршрутам № 329, № 361 и № 365, автобусы которых следовали до «Синтеза». Их заменили новые маршруты. При этом некоторым горожанам приходится объединяться, чтобы подвозить друг друга, так как они подолгу не могут дождаться автобусов.