Пожар охватил склад с кислородными баллонами под Архангельском

На складе в Северодвинске под Архангельском произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров. Сообщается, что внутри помещения могут находиться кислородные баллоны.
«В Архангельской области [пожарные] МЧС РФ тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», —
На месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для локализации огня и предотвращения возможного взрыва, подчеркнули в ведомстве.
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