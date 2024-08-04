Пожар охватил склад с кислородными баллонами под Архангельском

04 августа 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Пожар охватил склад под Архангельском Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU На складе в Северодвинске под Архангельском произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров. Сообщается, что внутри помещения могут находиться кислородные баллоны. «В Архангельской области [пожарные] МЧС РФ тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. На месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для локализации огня и предотвращения возможного взрыва, подчеркнули в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На складе в Северодвинске под Архангельском произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров. Сообщается, что внутри помещения могут находиться кислородные баллоны. «В Архангельской области [пожарные] МЧС РФ тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. На месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для локализации огня и предотвращения возможного взрыва, подчеркнули в ведомстве.