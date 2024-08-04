Пожар охватил склад с кислородными баллонами под Архангельском

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожар охватил склад под Архангельском Фото:

На складе в Северодвинске под Архангельском произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров. Сообщается, что внутри помещения могут находиться кислородные баллоны.

«В Архангельской области [пожарные] МЧС РФ тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале.

На месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для локализации огня и предотвращения возможного взрыва, подчеркнули в ведомстве.

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На складе в Северодвинске под Архангельском произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров. Сообщается, что внутри помещения могут находиться кислородные баллоны. «В Архангельской области [пожарные] МЧС РФ тушат склад. В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. На месте происшествия работают более 40 специалистов и 12 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для локализации огня и предотвращения возможного взрыва, подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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