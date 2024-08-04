Израиль подготовил подземный бункер для лидеров страны из-за эскалации с Ираном

05 августа 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Военный бункер готовят к эксплуатации из-за обострения Фото: Министерство обороны Израиля Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) завершила подготовку подземного бункера в районе Иерусалима, предназначенного для управления страной в условиях возможной атаки со стороны Ирана и Ливана. Об этом сообщил израильский информационный портал Walla. «На фоне угроз нападения со стороны Ирана и Ливана ШАБАК подготовил к работе командный бункер в Иерусалиме. Там, как ожидается, будут находиться высшие политические лидеры», — отмечается в сообщении портала . Израильский подземный бункер в районе Иерусалима не использовался с момента начала военной операции в секторе Газа, проведенной после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) завершила подготовку подземного бункера в районе Иерусалима, предназначенного для управления страной в условиях возможной атаки со стороны Ирана и Ливана. Об этом сообщил израильский информационный портал Walla. «На фоне угроз нападения со стороны Ирана и Ливана ШАБАК подготовил к работе командный бункер в Иерусалиме. Там, как ожидается, будут находиться высшие политические лидеры», — отмечается в сообщении портала. Израильский подземный бункер в районе Иерусалима не использовался с момента начала военной операции в секторе Газа, проведенной после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.