04 августа 2024

Израиль подготовил подземный бункер для лидеров страны из-за эскалации с Ираном

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Военный бункер готовят к эксплуатации из-за обострения Фото:

Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) завершила подготовку подземного бункера в районе Иерусалима, предназначенного для управления страной в условиях возможной атаки со стороны Ирана и Ливана. Об этом сообщил израильский информационный портал Walla.

«На фоне угроз нападения со стороны Ирана и Ливана ШАБАК подготовил к работе командный бункер в Иерусалиме. Там, как ожидается, будут находиться высшие политические лидеры», — отмечается в сообщении портала.

Израильский подземный бункер в районе Иерусалима не использовался с момента начала военной операции в секторе Газа, проведенной после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

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Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) завершила подготовку подземного бункера в районе Иерусалима, предназначенного для управления страной в условиях возможной атаки со стороны Ирана и Ливана. Об этом сообщил израильский информационный портал Walla. «На фоне угроз нападения со стороны Ирана и Ливана ШАБАК подготовил к работе командный бункер в Иерусалиме. Там, как ожидается, будут находиться высшие политические лидеры», — отмечается в сообщении портала. Израильский подземный бункер в районе Иерусалима не использовался с момента начала военной операции в секторе Газа, проведенной после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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