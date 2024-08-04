04 августа 2024

ТАСС: фигуранты дела Савельева сотрудничают со следствием и дают показания

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Сенатора задержали по подозрению в заказном убийстве Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Фигуранты по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации заказного убийства бизнес-партнера, сотрудничают со следствием и дают показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

«Фигуранты по уголовному делу в отношении сенатора сотрудничают со следствием», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству. ТАСС также заявляет, что удалось получить «неопровержимые доказательства» вины сенатора.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Савельев через посредника намеревался организовать убийство бизнес-партнера. Тот привлек к плану родственника, который обратился к «киллеру», оказавшемуся информатором правоохранительных органов. Убийство было инсценировано.

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Фигуранты по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации заказного убийства бизнес-партнера, сотрудничают со следствием и дают показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России. «Фигуранты по уголовному делу в отношении сенатора сотрудничают со следствием», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству. ТАСС также заявляет, что удалось получить «неопровержимые доказательства» вины сенатора. Ранее «Коммерсант» сообщал, что Савельев через посредника намеревался организовать убийство бизнес-партнера. Тот привлек к плану родственника, который обратился к «киллеру», оказавшемуся информатором правоохранительных органов. Убийство было инсценировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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