ТАСС: фигуранты дела Савельева сотрудничают со следствием и дают показания

Фигуранты по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации заказного убийства бизнес-партнера, сотрудничают со следствием и дают показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.
«Фигуранты по уголовному делу в отношении сенатора сотрудничают со следствием», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству. ТАСС также заявляет, что удалось получить «неопровержимые доказательства» вины сенатора.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что Савельев через посредника намеревался организовать убийство бизнес-партнера. Тот привлек к плану родственника, который обратился к «киллеру», оказавшемуся информатором правоохранительных органов. Убийство было инсценировано.
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