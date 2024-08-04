ТАСС: фигуранты дела Савельева сотрудничают со следствием и дают показания

05 августа 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Сенатора задержали по подозрению в заказном убийстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Фигуранты по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации заказного убийства бизнес-партнера, сотрудничают со следствием и дают показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России. «Фигуранты по уголовному делу в отношении сенатора сотрудничают со следствием», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству. ТАСС также заявляет, что удалось получить «неопровержимые доказательства» вины сенатора. Ранее «Коммерсант» сообщал, что Савельев через посредника намеревался организовать убийство бизнес-партнера. Тот привлек к плану родственника, который обратился к «киллеру», оказавшемуся информатором правоохранительных органов. Убийство было инсценировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигуранты по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации заказного убийства бизнес-партнера, сотрудничают со следствием и дают показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России. «Фигуранты по уголовному делу в отношении сенатора сотрудничают со следствием», — сообщил источник в правоохранительных органах агентству. ТАСС также заявляет, что удалось получить «неопровержимые доказательства» вины сенатора. Ранее «Коммерсант» сообщал, что Савельев через посредника намеревался организовать убийство бизнес-партнера. Тот привлек к плану родственника, который обратился к «киллеру», оказавшемуся информатором правоохранительных органов. Убийство было инсценировано.