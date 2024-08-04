Бывший зам Шойгу Иванов попросил освободить его из-за положительных отзывов

05 августа 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов не согласен с предъявленными обвинениями Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов обратился в суд с просьбой смягчить ему меру пресечения и освободить из-под стражи из-за положительных отзывов о его личности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. «Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — говорится в документах дела, содержание которых приводит ТАСС. Бывший замминистра обороны утверждает, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи и на иждивении малолетних детей, а также отмечает наличие государственных наград и участие в боевых действиях. В защиту Иванова представлены аргументы о его несогласии скрываться или влиять на ход расследования. В материалах дела также упоминается, что обвиняемый оспаривает обоснованность своего заключения под стражу, считая доводы следствия недостаточно подкрепленными фактами, и отрицает свою причастность к получению взятки. Иванов обвиняется во взяточничестве. Он отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан экс-замминистра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов обратился в суд с просьбой смягчить ему меру пресечения и освободить из-под стражи из-за положительных отзывов о его личности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. «Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — говорится в документах дела, содержание которых приводит ТАСС. Бывший замминистра обороны утверждает, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи и на иждивении малолетних детей, а также отмечает наличие государственных наград и участие в боевых действиях. В защиту Иванова представлены аргументы о его несогласии скрываться или влиять на ход расследования. В материалах дела также упоминается, что обвиняемый оспаривает обоснованность своего заключения под стражу, считая доводы следствия недостаточно подкрепленными фактами, и отрицает свою причастность к получению взятки. Иванов обвиняется во взяточничестве. Он отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан экс-замминистра.