04 августа 2024

Бывший зам Шойгу Иванов попросил освободить его из-за положительных отзывов

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов не согласен с предъявленными обвинениями Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов обратился в суд с просьбой смягчить ему меру пресечения и освободить из-под стражи из-за положительных отзывов о его личности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — говорится в документах дела, содержание которых приводит ТАСС. Бывший замминистра обороны утверждает, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи и на иждивении малолетних детей, а также отмечает наличие государственных наград и участие в боевых действиях.

В защиту Иванова представлены аргументы о его несогласии скрываться или влиять на ход расследования. В материалах дела также упоминается, что обвиняемый оспаривает обоснованность своего заключения под стражу, считая доводы следствия недостаточно подкрепленными фактами, и отрицает свою причастность к получению взятки.

Иванов обвиняется во взяточничестве. Он отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан экс-замминистра.

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Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов обратился в суд с просьбой смягчить ему меру пресечения и освободить из-под стражи из-за положительных отзывов о его личности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. «Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — говорится в документах дела, содержание которых приводит ТАСС. Бывший замминистра обороны утверждает, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи и на иждивении малолетних детей, а также отмечает наличие государственных наград и участие в боевых действиях. В защиту Иванова представлены аргументы о его несогласии скрываться или влиять на ход расследования. В материалах дела также упоминается, что обвиняемый оспаривает обоснованность своего заключения под стражу, считая доводы следствия недостаточно подкрепленными фактами, и отрицает свою причастность к получению взятки. Иванов обвиняется во взяточничестве. Он отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан экс-замминистра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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