Бывший зам Шойгу Иванов заявил, что его действия не считаются криминальными

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки на сумму свыше одного миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера. По его словам, в уголовном деле отсутствуют доказательства его причастности к совершению преступления.
«[Иванов] считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в [его] действиях отсутствует состав преступления. Поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений» — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Сам Иванов свою вину отвергает.
Экс-замминистра обороны также считает, что его задержание незаконно и производилось в отсутствии одного из защитников. Само уголовное дело, по словам Иванова, возбуждено ненадлежащим должностным лицом.
Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. Ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. Как жил и чем владел арестованный бывший заместитель министра обороны — в материале URA.RU.
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