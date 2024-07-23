23 июля 2024

Бывший зам Шойгу Иванов заявил, что его действия не считаются криминальными

© Служба новостей «URA.RU»
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Свою вину Иванов в деле о получении взятки признавать отказался
Свою вину Иванов в деле о получении взятки признавать отказался Фото:

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки на сумму свыше одного миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера. По его словам, в уголовном деле отсутствуют доказательства его причастности к совершению преступления.

«[Иванов] считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в [его] действиях отсутствует состав преступления. Поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений» — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Сам Иванов свою вину отвергает.

Экс-замминистра обороны также считает, что его задержание незаконно и производилось в отсутствии одного из защитников. Само уголовное дело, по словам Иванова, возбуждено ненадлежащим должностным лицом.

Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. Ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. Как жил и чем владел арестованный бывший заместитель министра обороны — в материале URA.RU.

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Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки на сумму свыше одного миллиарда рублей, считает, что его действия не носили криминального характера. По его словам, в уголовном деле отсутствуют доказательства его причастности к совершению преступления. «[Иванов] считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к инкриминируемому деянию, а в [его] действиях отсутствует состав преступления. Поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений» — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Сам Иванов свою вину отвергает. Экс-замминистра обороны также считает, что его задержание незаконно и производилось в отсутствии одного из защитников. Само уголовное дело, по словам Иванова, возбуждено ненадлежащим должностным лицом. Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. Ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. Как жил и чем владел арестованный бывший заместитель министра обороны — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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