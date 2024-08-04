04 августа 2024

ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
ВС РФ с помощью «Искандер-М» уничтожили пункт размещения наемников с Запада, заявил Бигма Фото:
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Российские войска с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — передает ТАСС слова Бигмы. Он добавил, что в результате было ликвидировано 80 наемников.

Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине Черниговской области. В общежитии, где находились артиллеристы, ранения в результате удара получили 10 наемников, пишет 360.ru.

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Российские войска с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. «Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — передает ТАСС слова Бигмы. Он добавил, что в результате было ликвидировано 80 наемников. Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине Черниговской области. В общежитии, где находились артиллеристы, ранения в результате удара получили 10 наемников, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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