ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

Российские войска с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — передает ТАСС слова Бигмы. Он добавил, что в результате было ликвидировано 80 наемников.
Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине Черниговской области. В общежитии, где находились артиллеристы, ранения в результате удара получили 10 наемников, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.