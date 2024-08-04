ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

05 августа 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью «Искандер-М» уничтожили пункт размещения наемников с Запада, заявил Бигма Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. «Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — передает ТАСС слова Бигмы. Он добавил, что в результате было ликвидировано 80 наемников. Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине Черниговской области. В общежитии, где находились артиллеристы, ранения в результате удара получили 10 наемников, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. «Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — передает ТАСС слова Бигмы. Он добавил, что в результате было ликвидировано 80 наемников. Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Нежине Черниговской области. В общежитии, где находились артиллеристы, ранения в результате удара получили 10 наемников, пишет 360.ru.