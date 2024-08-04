04 августа 2024

В СИЗО отправили замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

© Служба новостей «URA.RU»
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ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, изъятия имущества которого добивается прокуратура, заключен в СИЗО Фото:

ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко заключен под стражу. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Басманный суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко», — заявили в ТАСС со ссылкой на органы. Прокуратура добивается изъятия имущества Симоненко.

Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества Симоненко. Эту информацию передает 360.ru.

У замглавы ГУ МЧС по Кубани и его семьи нашли 50 объектов недвижимости, свыше 20 автомобилей и 250 млн рублей. До этого Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко заключен под стражу. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Басманный суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко», — заявили в ТАСС со ссылкой на органы. Прокуратура добивается изъятия имущества Симоненко. Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества Симоненко. Эту информацию передает 360.ru. У замглавы ГУ МЧС по Кубани и его семьи нашли 50 объектов недвижимости, свыше 20 автомобилей и 250 млн рублей. До этого Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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