В СИЗО отправили замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко заключен под стражу. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Басманный суд Москвы заключил под стражу замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко», — заявили в ТАСС со ссылкой на органы. Прокуратура добивается изъятия имущества Симоненко.
Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества Симоненко. Эту информацию передает 360.ru.
У замглавы ГУ МЧС по Кубани и его семьи нашли 50 объектов недвижимости, свыше 20 автомобилей и 250 млн рублей. До этого Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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