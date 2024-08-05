Компания Илона Маска провела процедуру внедрения импланта в мозг уже второму пациенту Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Американский предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск объявил об успешной имплантации второго устройства в мозг человека. По его словам, процедура прошла успешно, а в мозгу пациента сейчас находится 400 электродов.

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов», — заявил Маск во время подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана. Информацию передает Reuters . Он добавил, что в мозгу пациента работают порядка 400 электродов.

Нынешние показатели эксперимента показывают значительное улучшение по сравнению с предыдущими результатами, когда в мозге человека действовали лишь 15% электродов. Также Маск надеется, что к концу 2024 года количество пациентов с имплантами Neuralink увеличится до 10 человек.

В январе 2024 года Илон Маск объявил о значительном достижении в сфере нейротехнологий. Первым человеком, получившим мозговой имплант, стал 29-летний Ноланд Арбо, полностью парализованный из-за травмы спинного мозга. Имплант, похожий на миниатюрную батарейку-таблетку с микропроводами и электродами, был вживлен в область мозга пациента, отвечающую за двигательные функции. Устройство способно считывать сигналы мозга и передавать их через беспроводную сеть в компьютерное приложение, позволяя Арбо управлять различными устройствами силой мысли. Однако в том эксперименте часть электродов отошла от мозга.

Кроме того, Нолан Арбо выразил надежду на будущее технологии. Он отметил, что, если следующему участнику эксперимента удастся использовать большую часть электродов, это позволит достичь значительно больших возможностей.

Компания Neuralink утверждает, что их технология предназначена для помощи людям, потерявшим способность к использованию своих конечностей. Предприниматель из США также сообщал о планах по установке импланта другому участнику эксперимента в ближайшее время.