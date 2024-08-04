В Нижнем Тагиле закрыли сауну после отравления детей. Видео

05 августа 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Сауна находится на ул. Серова, 20 (архивное фото0 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на месяц закрыли «Ай сауну» после отравления детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Предприниматель допустил нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Неинфекционное заболевание связано с превышением гигиенических нормативов в воде плавательного бассейна. Деятельность сауны приостановлена на 30 суток», — сообщили в ведомстве. Помещение опечатано. Теперь владельцу необходимо устранить недостатки, чтобы возобновить работу сауны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на месяц закрыли «Ай сауну» после отравления детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Предприниматель допустил нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Неинфекционное заболевание связано с превышением гигиенических нормативов в воде плавательного бассейна. Деятельность сауны приостановлена на 30 суток», — сообщили в ведомстве. Помещение опечатано. Теперь владельцу необходимо устранить недостатки, чтобы возобновить работу сауны.