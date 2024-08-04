04 августа 2024

В Нижнем Тагиле закрыли сауну после отравления детей. Видео

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , баня, жар, сауна, парная
Сауна находится на ул. Серова, 20 (архивное фото0 Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на месяц закрыли «Ай сауну» после отравления детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Предприниматель допустил нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Неинфекционное заболевание связано с превышением гигиенических нормативов в воде плавательного бассейна. Деятельность сауны приостановлена на 30 суток», — сообщили в ведомстве.

Помещение опечатано. Теперь владельцу необходимо устранить недостатки, чтобы возобновить работу сауны.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на месяц закрыли «Ай сауну» после отравления детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Предприниматель допустил нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Неинфекционное заболевание связано с превышением гигиенических нормативов в воде плавательного бассейна. Деятельность сауны приостановлена на 30 суток», — сообщили в ведомстве. Помещение опечатано. Теперь владельцу необходимо устранить недостатки, чтобы возобновить работу сауны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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