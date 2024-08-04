В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на месяц закрыли «Ай сауну» после отравления детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
«Предприниматель допустил нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Неинфекционное заболевание связано с превышением гигиенических нормативов в воде плавательного бассейна. Деятельность сауны приостановлена на 30 суток», — сообщили в ведомстве.
Помещение опечатано. Теперь владельцу необходимо устранить недостатки, чтобы возобновить работу сауны.
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