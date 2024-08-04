04 августа 2024

В челябинском районе наблюдали северное сияние. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Северное сияние удалось зафиксировать на видео Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области жители наблюдали северное сияние. Они сняли природное явление на видео.

«Северное сияние сегодня сняли в Челябинской области. Видео было сделано в Аргаяшском районе», — сообщает паблик «Мой Кыштым» в «ВКонтакте».

Местный житель Ридаль Султанов снял сияние на камеру. Для этого он снимал небо целую ночь. После, судя по кадрам, видео было ускорено через специальную программу.

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В Аргаяшском районе Челябинской области жители наблюдали северное сияние. Они сняли природное явление на видео. «Северное сияние сегодня сняли в Челябинской области. Видео было сделано в Аргаяшском районе», — сообщает паблик «Мой Кыштым» в «ВКонтакте». Местный житель Ридаль Султанов снял сияние на камеру. Для этого он снимал небо целую ночь. После, судя по кадрам, видео было ускорено через специальную программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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