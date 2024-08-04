Северное сияние удалось зафиксировать на видео
В Аргаяшском районе Челябинской области жители наблюдали северное сияние. Они сняли природное явление на видео.
«Северное сияние сегодня сняли в Челябинской области. Видео было сделано в Аргаяшском районе», — сообщает паблик «Мой Кыштым» в «ВКонтакте».
Местный житель Ридаль Султанов снял сияние на камеру. Для этого он снимал небо целую ночь. После, судя по кадрам, видео было ускорено через специальную программу.
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