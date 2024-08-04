В челябинском районе наблюдали северное сияние. Видео

05 августа 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Северное сияние удалось зафиксировать на видео Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области жители наблюдали северное сияние. Они сняли природное явление на видео. «Северное сияние сегодня сняли в Челябинской области. Видео было сделано в Аргаяшском районе», — сообщает паблик «Мой Кыштым» в «ВКонтакте». Местный житель Ридаль Султанов снял сияние на камеру. Для этого он снимал небо целую ночь. После, судя по кадрам, видео было ускорено через специальную программу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аргаяшском районе Челябинской области жители наблюдали северное сияние. Они сняли природное явление на видео. «Северное сияние сегодня сняли в Челябинской области. Видео было сделано в Аргаяшском районе», — сообщает паблик «Мой Кыштым» в «ВКонтакте». Местный житель Ридаль Султанов снял сияние на камеру. Для этого он снимал небо целую ночь. После, судя по кадрам, видео было ускорено через специальную программу.