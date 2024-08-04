Руководитель пермского ЦУР Алексей Бурков покидает свой пост

Алексей Бурков переходит в медиахолдинг «МАГМА»
Руководитель пермского Центра управления регионом Алексей Бурков уходит со своей должности. Он переходит на работу в медиахолдинг «МАГМА».
«Да, действительно ухожу из ЦУРа. С сегодняшнего дня приступаю к работе в „МАГМЕ“ в должности шеф-редактора медиагруппы», — сообщил Бурков URA.RU.
Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе 2023 года. До него ЦУР возглавляла Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора.
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