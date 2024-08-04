04 августа 2024
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Руководитель пермского ЦУР Алексей Бурков покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Алексей Бурков переходит в медиахолдинг «МАГМА» Фото:

Руководитель пермского Центра управления регионом Алексей Бурков уходит со своей должности. Он переходит на работу в медиахолдинг «МАГМА».

«Да, действительно ухожу из ЦУРа. С сегодняшнего дня приступаю к работе в „МАГМЕ“ в должности шеф-редактора медиагруппы», — сообщил Бурков URA.RU.

Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе 2023 года. До него ЦУР возглавляла Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора.

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Руководитель пермского Центра управления регионом Алексей Бурков уходит со своей должности. Он переходит на работу в медиахолдинг «МАГМА». «Да, действительно ухожу из ЦУРа. С сегодняшнего дня приступаю к работе в „МАГМЕ“ в должности шеф-редактора медиагруппы», — сообщил Бурков URA.RU. Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе 2023 года. До него ЦУР возглавляла Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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