Руководитель пермского ЦУР Алексей Бурков покидает свой пост

05 августа 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Алексей Бурков переходит в медиахолдинг «МАГМА» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель пермского Центра управления регионом Алексей Бурков уходит со своей должности. Он переходит на работу в медиахолдинг «МАГМА». «Да, действительно ухожу из ЦУРа. С сегодняшнего дня приступаю к работе в „МАГМЕ“ в должности шеф-редактора медиагруппы», — сообщил Бурков URA.RU. Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе 2023 года. До него ЦУР возглавляла Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель пермского Центра управления регионом Алексей Бурков уходит со своей должности. Он переходит на работу в медиахолдинг «МАГМА». «Да, действительно ухожу из ЦУРа. С сегодняшнего дня приступаю к работе в „МАГМЕ“ в должности шеф-редактора медиагруппы», — сообщил Бурков URA.RU. Алексей Бурков возглавил Центр управления регионом в январе 2023 года. До него ЦУР возглавляла Екатерина Набатова, которая перешла на работу в администрацию губернатора.