Эпоха северных сияний уходит из Пермского края

Северное сияние, которое в последние месяцы жители Пермского края видели много раз, больше не появится в регионе. Шанс наблюдать явление у пермяков еще остается в августе.
«В августе начнутся темные ночи, шанс увидеть северное сияние будет больше. Ученые предполагают, что в 2024–2025 году эффектное зрелище в наших широтах прекратится, оно будет доступно только жителям более северных регионов», — пишет 59.ru со ссылкой на руководителя пермского астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука.
По его словам, череда северных сияний в Пермском крае произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет. В 2023-204 годах URA.RU не раз рассказывало о пермяках, которые видели необычное для Прикамья небесное явление. Жители региона снимали его на фото и видео.
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