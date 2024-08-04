04 августа 2024

В Челябинске за июль подорожали квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя цена новой однокомнатной квартиры в июле составила 6 млн 975 тысяч рублей
Средняя цена новой однокомнатной квартиры в июле составила 6 млн 975 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2024 года жилье в новостройках подорожало на 2,8% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя цена новой однокомнатной квартиры при этом на данный момент составляет 6 млн 975 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. 

«В Челябинске в июле по сравнением с июнем 2024 стоимость квартир в новостройках выросла на 2,8% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. При этом стоимость объектов в целом поднялась на 1,6% до 6 млн 975 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Мир квартир». 

При этом, как отмечается в исследовании, в среднем по России рост цен на новостройки находится в стадии стагнации, что связано с отменой льготных ипотечных программ. Застройщики считают нецелесообразным повышать цены на жилье в подобных условиях. При этом брать жилье в ипотеку по высоким ипотечным ставкам ЦБ потенциальным покупателям квартир в настоящее время не хочется, а средства они предпочитают хранить на банковских счетах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2024 года жилье в новостройках подорожало на 2,8% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя цена новой однокомнатной квартиры при этом на данный момент составляет 6 млн 975 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.  «В Челябинске в июле по сравнением с июнем 2024 стоимость квартир в новостройках выросла на 2,8% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. При этом стоимость объектов в целом поднялась на 1,6% до 6 млн 975 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Мир квартир».  При этом, как отмечается в исследовании, в среднем по России рост цен на новостройки находится в стадии стагнации, что связано с отменой льготных ипотечных программ. Застройщики считают нецелесообразным повышать цены на жилье в подобных условиях. При этом брать жилье в ипотеку по высоким ипотечным ставкам ЦБ потенциальным покупателям квартир в настоящее время не хочется, а средства они предпочитают хранить на банковских счетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...