В Челябинске за июль подорожали квартиры в новостройках

В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2024 года жилье в новостройках подорожало на 2,8% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя цена новой однокомнатной квартиры при этом на данный момент составляет 6 млн 975 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в июле по сравнением с июнем 2024 стоимость квартир в новостройках выросла на 2,8% до 131 тысячи рублей за квадратный метр. При этом стоимость объектов в целом поднялась на 1,6% до 6 млн 975 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Мир квартир».
При этом, как отмечается в исследовании, в среднем по России рост цен на новостройки находится в стадии стагнации, что связано с отменой льготных ипотечных программ. Застройщики считают нецелесообразным повышать цены на жилье в подобных условиях. При этом брать жилье в ипотеку по высоким ипотечным ставкам ЦБ потенциальным покупателям квартир в настоящее время не хочется, а средства они предпочитают хранить на банковских счетах.
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